Ticker: Fans begrüßen Pereira mit Applaus - Training läuft

München - Der TSV 1860 bereitet sich im Trainingslager in Troia (Portugal) vom 4. bis 20. Januar auf die Rückrunde vor. Wir berichten im Ticker rund um die Löwen.

+++ Das Aufwärmprogramm mit Pereiras Co-Trainer ist übrigens komplett auf Englisch. Ribamar ist der einzige Löwe, der noch nicht mittrainiert, dafür sind die Dauerverletzten Sebastian Boenisch und Krisztian Simon wieder mit dabei.

+++ 10.43 Uhr, die Löwen sind da! Unter dem Applaus der Fans und einigen „Vitor, Vitor“-Rufen betreten das neue Trainer-Team um Vitor Pereira und die Löwen den Trainingsplatz, bahnen sich den Weg durch die Fans.

+++ Die Löwen lassen noch etwas auf sich warten, um 10.30 Uhr sollte eigentlich bereits das Training beginnen.

+++ Die 1860-Fans sind gespannt auf den ersten Auftritt der Blauen unter Cheftrainer Vitor Pereira. Das Löwenstübel ist bereits sehr gut besucht, auch auf der Terrasse gibt es kaum noch Plätze.

+++ Lothar Matthäus hat zwar nur für den FC Bayern gespielt, jedoch hat er die Löwen stets im Auge gehabt. Oft genug geisterte sein Name nach einer Trainerentlassung über das 1860-Gelände. Er wundert sich über einige Entscheidungen, die bei den Löwen getroffen werden. In seiner Kolumne gibt er dem TSV 1860 ein paar Tipps.

Neue Rasenheizung sorgt für perfekte Bedingungen bei 1860

+++ Einige Fans sind schon auf dem Gelände, um das erste 1860-Training 2017 zu verfolgen. Der Verein hat für die treuen Anhänger heute übrigens zwei Schmankerl parat: Für die Partie Sechzig gegen Fürth (27.01.) gibt es beim Kauf einer Tageskarte zum Vollzahlerpreis ein Ticket der gleichen Kategorie zum halben Preis. Und beim Kauf einer Rückrunden-Dauerkarte gibt es ein Tagesticket für ein frei wählbares Heimspiel gratis dazu.

+ Die neue Rasenheizung auf dem Einser-Platz leistet gute Arbeit. © Florian Fussek +++ Dienstag, 8.58 Uhr, der neue Löwen-Chef ist da! Coach Vitor Pereira betritt mit Jogi-Löw-Schal und trotz kalter Temperaturen offener Jacke das Trainingsgelände an der Grünwalder Straße. In eineinhalb Stunden soll die erste Einheit unter dem Portugiesen starten, der Einser-Platz ist dank der neuen Rasenheizung frei von Schnee. Erstes Resumee: Sie funktioniert prächtig!

+++ Die Löwen werden am Mittwoch Vormittag Richtung Portugal abfliegen, bereits am Dienstag steht aber um 10.30 Uhr der Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße an. Alle Augen der Fans und Medienvertreter werden dabei auf Vitor Pereira, den neuen Cheftrainer des TSV 1860 gerichtet sein.

+ Vítor Pereira bittet die Löwen am Dienstag zum Trainingsauftakt. © dpa +++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Trainingslager des TSV 1860 München im One Troia Training Center auf der portugiesischen Halbinsel Troia. Diese liegt nahe der Metropolen Lissabon und Setúbal. Die Löwen beziehen dort von 4. bis 20. Januar ihr Quartier, um sich bestmöglich auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vorzubereiten. „Ich kenne die Bedingungen dort, die Temperaturen und die Vereine, gegen die wir spielen können“, sagte Neu-Löwen-Trainer Vitor Pereira. In unserem Ticker halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, was sich rund um die Sechziger im Mammut-Trainingslager tut - auf und abseits des Platzes. Bei uns verpassen Sie nichts!

