Vierter Löwen-Neuzugang fix: Eroll Zejnullahu kommt von der SpVgg Bayreuth

Von: Michael Zbytek

Teilen

Die neue Nummer 5 der Löwen: Eroll Zejnullahu (m.) wechselt von Bayreuth zu 1860. © IMAGO/sport/presse/foto Jens Dünhölt

Der TSV 1860 München verpflichtet mit Eroll Zejnullahu seinen vierten Neuzugang. Der Mittelfeldmann kommt von Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

München – Schon vor der Nullnummer im Testspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg war klar, dass die Löwen nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Nach 16 Abgängen klaffen im Kader große personelle Lücken. Eine davon hoffen die Sechziger mit der Verpflichtung von Eroll Zejnullahu geschlossen zu haben. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Drittliga-Absteiger Bayreuth. Für die Gelb-Schwarzen lief der 28-Jährige in der abgelaufenen Saison 31-mal auf, erzielte sechs Treffer und legte sieben weitere auf.

Zejnullahu bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Zejnullahu bringt Zweitliga-Erfahrung an die Isar. Für Union Berlin absolvierte er 66 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal. Durch seinen zwischenzeitlichen Wechsel zum SV Sandhausen kamen 13 weitere Zweitligaeinsätze hinzu.

Außerdem lief der 28-Jährige bereits einmal für die kosovarische Nationalmannschaft auf. Bei den Löwen ist er nach dem Abgang von Kobylanski der fünfte Mittelfeldspieler im Kader und bekommt passenderweise auch die Rückennummer „fünf“.

Zejnullahu freut sich auf bevorstehende Zeit: „Unglaubliche Atmosphäre bei TSV 1860 München“

Der gebürtige Berliner schwärmt von seinem neuen Arbeitgeber: „Die beiden Spiele gegen den TSV 1860 München gehörten zu den absoluten Highlights der vergangenen Saison. Ich freue mich, diese unglaubliche Atmosphäre künftig in jedem Spiel genießen zu dürfen. Sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen so eine Unterstützung zu erhalten ist einmalig.“

Zu einem Wechsel an die Isar überzeugten Zejnullahu vor allem die Gespräche mit Trainer Maurizio Jacobacci. „In den kommenden Wochen steht nun viel Trainingsarbeit auf dem Programm, die ich in München bei optimalen Bedingungen zusammen mit meinen neuen Mitspielern verrichten kann, um dann perfekt vorbereitet in die Saison zu starten“, freut sich Eroll Zejnullahu auf seine neue Herausforderung. (Michael Zbytek)