Ex-Hachinger für den TSV 1860: Löwen verpflichten Junioren-Nationalspieler Schmid

Von: Vinzent Fischer

Hütet ab sofort das Tor des TSV 1860 München: Julius Schmid. © Imago/foto2press

Der TSV 1860 komplettiert den Kader auf der Torhüter-Position. Der ehemalige Hachinger Julius Schmid kehrt vom VfB Lübeck in seine Heimatstadt zurück.

München - Der TSV 1860 München zeigt sich auf dem Transfermarkt weiter sehr aktiv. Nach dem Karriereende von Ersatzkeeper György Székely war hinter dem unangefochtenen Stammtorwart Marco Hiller ein Platz frei geworden. Diesen hat Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel nun wieder besetzt. Julius Schmid, 21, ist der neue Mann im Löwen-Tor. Der Keeper kommt vom Regionalligisten VfB Lübeck an die Grünwalder Straße.

TSV 1860: Nach Schmid-Verpflichtung - Torwarttrio der Löwen komplett

„Julius ist ein talentierter junger Torwart, der unser Torhüter-Team in seinem Karrierestadium sehr gut komplettiert und dem wir in der Zukunft auch den nächsten Schritt zutrauen. Somit sind wir auch in diesem Mannschaftsteil mit Marco Hiller, Tom Kretzschmar, Julius Schmid und unserem Torhütertrainer Harry Huber für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet“, kommentierte Gorenzel die Neuverpflichtung.

Julius Schmid wurde bei der SpVgg Unterhaching ausbildet. 2019 zog es ihn in das Nachwuchsleistungszentrum von Zweitligist Holstein Kiel, ehe er vergangenes Jahr nach Lübeck wechselte. Nach drei Jahren im hohen Norden ist die Vorfreude dementsprechend groß, „in Zukunft das Löwen-Trikot tragen zu dürfen und in meine Heimatstadt München zurück zu kehren.“ sagt Julius Schmid. „Der TSV 1860 ist ein toller, traditionsreicher Verein und ich hoffe ich kann meinen Beitrag zum Erreichen der Saisonziele leisten.“

Julius Schmid: Acht Einsätze für Finnlands Junioren-Nationalmannschaft

Der 21-Jährige besitzt neben der deutschen auch die finnische Staatsbürgerschaft. So kam er von der U17 bis zur U20 auf insgesamt acht Einsätze für die Nationalmannschaft der Skandinavier. In der Regionalliga Nord stehen in dieser Saison drei Einsätze für Schmid zu Buche. (vfi)