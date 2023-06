Löwen holen neuen Sechser: Manfred Starke als Kunstschütze und Stabilisator

Von: Uli Kellner

Manfred Starke im Oldenburg-Trikot beim 2:2 gegen 1860 (hier Moll) am 5. Februar. © Imago

Die Löwen schlagen weiterhin auf dem Transfermarkt zu: Manfred Starke, zentraler Mittelfeldspieler, kommt vom VfB Oldenburg nach München.

München – Wer weiß, wie die Geschichte ohne Manfred Starkes Geniestreich geendet hätte? Im Oldenburger Marschwegstadion war am 5. Februar die Nachspielzeit angebrochen, als der VfB-Profi eine Eingebung hatte. Beim Stand von 2:0 für die Löwen nahm der Achter einfach mal Maß, kurz hinter dem Mittelkreis – in 99 Prozent der Fälle (und ohne Wind) endet so ein Versuch erfolglos bis kläglich.

Starke mit 40-Meter-Kracher im Rückspiel gegen TSV 1860 München

Die Geschichte geht aber so weiter: Starkes tückisches 40-Meter-Geschoss schlug im Tor von Marco Hiller ein, konsternierte Löwen kassierten in der Minute 90.+4 auch noch den 2:2-Ausgleich. Sportchef Günther Gorenzels Start als Interimstrainer begann und endete glücklos.

Die Folge für die Gäste vom TSV 1860: Krise und Chaos statt Aufstieg. Monatelange Unruhe. Gipfelnd in einem Kaderumbruch – und der Verpflichtung von Starke, der seine bewegte Drittligakarriere (237 Einsätze für fünf Vereine) beim Gegner von damals fortsetzen wird.

Hätte Gorenzel an diesem 5. Februar eine Siegesserie und tabellarische Aufholjagd gestartet, würden womöglich immer noch Yannick Deichmann, Marius Wörl und Co. das Mittelfeld der Löwen beackern. So aber wurde am Mittwoch der 32 Jahre alte Starke als Neuzugang Nummer sechs präsentiert.

TSV 1860 holt mit Starke einen Allrounder – Neuzugang soll vor allem seine Erfahrung mit einbringen

Ein Allrounder für die verwaisten Halbräume im Mittelfeld. Oder für den zentralen Bereich vor der Abwehr, in dem der Namibier auch schon aufgeräumt hat – in einigen von insgesamt sieben Länderspielen für sein afrikanisches Herkunftsland. Starkes Aufgabe bei 1860 wird sein, seine immense Erfahrung einzubringen – damit solche Szenen eben nicht passieren wie beim verpatzten Start von Gorenzel als Nachfolger von Trainer Michael Köllner.

Maurizio Jacobacci, im März als Stabilisator geholt, hatte damit pünktlich zum Start des Windischgarsten-Camps seine drei für diese Woche angekündigten Verstärkungen beisammen. In einer ersten Welle hatte 1860 Torwart David Richter, Sechser Julian Frey und Flügelstürmer Julian Guttau verpflichtet. Nun, binnen 24 Stunden, folgten die Transfers der ebenfalls ablösefreien Offensivkräfte Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga – ergänzt um Starke, der wohl nicht damit gerechnet hatte, seine Vita noch um einen so aufregenden Verein erweitern zu dürfen.

Starke über neues Engagement bei Sechzig: „Freue mich auf die Stadt, den Club und die Atmosphäre“

„Ich freue mich, dass ich künftig für den TSV 1860 auflaufen kann“, erklärte der Routinier, der vor seiner Zeit in Oldenburg für Rostock, Jena, Lautern und Zwickau aktiv war. „Ich hatte in den Gesprächen sofort ein sehr positives Gefühl und wollte den Wechsel zu den Löwen unbedingt machen“, sagte er: „Ich freue mich nun auf die Stadt, den Club und die Atmosphäre bei den Heimspielen.“

Dass die gute Atmosphäre bei 1860 auch umschlagen kann, lag auch an seinem Kunstschuss. Künftig will er dazu beitragen, dass 1860 solche Nackenschläge erspart bleiben. (Uli Kellner)