„Kaum in Worte zu fassen“: Löwen verpflichten Niklas Tarnat

Von: Korbinian Kothny

Niklas Tarnat ist der elfte Sommerneuzugang des TSV 1860. © IMAGO/Markus Endberg

Niklas Tarnat wird ein Löwe. Der Sohn des Ex-FCB-Profis Michael Tarnat ist bereits der elfte Sommerneuzugang an der Grünwalder Straße.

München – Löwen-Neuzugang Nummer elf ist fix. Wie der TSV 1860 am frühen Freitagmorgen auf seiner Website bekannt gab, hat der Drittligist mit Niklas Tarnat den nächsten Transfer eingetütet. Der 25-Jährige war in der letzten Saison Stammkraft beim Ligakonkurrenten RW Essen und war seit dem 1. Juli vereinslos.

Für den Mittelfeldabräumer ist eine Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt. Der Rechtsfuß ist der Sohn von Ex-FC-Bayern-Profi Michael Tarnat, der mit dem deutschen Rekordmeister 2001 unter anderem die Champions League holte. Tarnat junior selbst spielte zwischen 2013 und 2018 in der Nachwuchsabteilung für den FC Bayern.

Niklas Tarnat: Aufstieg und Klassenerhalt mit RW Essen

Mehr als fünf Jahre später folgt nun also die Rückkehr von Tarnat nach München. „Ich war wahnsinnig glücklich, als der Anruf kam“, sagt der Mittelfeldspieler. „Bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen. Ich freue mich sehr, wieder in München zu sein und für die Löwen auflaufen zu dürfen. Ich freue mich auf die kommende Zeit.“

Nach seiner Zeit an der Säbener Straße folgte Tarnat seinem Vater zu Hannover 96, der dort zwischen 2017 und 2022 als Leiter der Nachwuchsabteilung arbeitete. Für die Niedersachsen kam der Mittelfeldabräumer vorwiegend für die zweite Mannschaft zum Einsatz, der Durchbruch bei den Profis gelang ihm nicht.

TSV 1860: Tarnat gleich eine Option für die Startelf?

Im Oktober 2021 folgte dann der Wechsel zum damaligen Regionalligisten RW Essen. An der Hafenstraße stieg Tarnat mit dem RWE gleich in seiner ersten Saison in die 3. Liga auf. In der abgelaufenen Spielzeit trug der 25-Jährige mit 30 Einsätzen zum Klassenerhalt der Nordrhein-Westfalen bei. Zu einer Vertragsverlängerung kam es allerdings nicht.

Bei den Löwen wird Tarnat mit der Rückennummer 31 auflaufen und ist durchaus eine Option für die Startelf beim Ligaauftakt. Neuzugang Marlon Frey muss noch eine Rotsperre absitzen, während Tim Rieder sich noch im Aufbautraining befindet. Tarnat soll bereite heute Vormittag das erste Mal mit seinen neuen Kollegen an der Grünwalder Straße auf dem Trainingsplatz stehen.