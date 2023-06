TSV 1860: Leandro Morgalla wechselt zu RB Salzburg

Von: Korbinian Kothny

Leandro Morgalla wechselt zu RB Salzburg. © RB Salzburg

Leandro Morgalla verlässt den TSV 1860 München. Der Juniorennationalspieler schließt sich schon in diesem Transferfenster RB Salzburg an.

München – Hammernachricht von der Grünwalder Straße am Donnerstag (23. Juni). Leandro Morgalla verlässt den TSV 1860 noch in dieser Transferperiode. Der 18-Jährige wechselt zum österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Das gaben die Löwen auf ihrer Website bekannt.

Morgalla erhält in Salzburg einen Vertrag bis 2028 und wird vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering, dem Farmteam von RB Salzburg, zum Einsatz kommen. Die Ablösesumme gaben beide Vereine nicht bekannt. Der Marktwert von Morgalla wird von transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro taxiert.

TSV 1860: Morgalla erfüllt sich mit Salzburg-Wechsel „Traum“

Es ist aber davon auszugehen, dass die Löwen eine deutlich höhere Ablösesumme kassieren und sich etwaige Bonuszahlungen zugesichert haben. Durch den Verkauf von Morgalla könnte nochmal Bewegung in die Transferaktivitäten von 1860 kommen. Die Löwen gaben in der aktuellen Transferperiode etliche Spieler ab, präsentierten allerdings bislang nur drei externe Neuzugänge. Vor allem ein Mittelstürmer wird an der Grünwalder Straße händeringend gesucht.

Für Morgalla erfüllt sich dagegen ein Traum. „Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mir der TSV 1860 München ermöglicht, dass ich meinem Traum einen großen Schritt nähergekommen bin“, sagt der U19-Nationalspieler. „Ich habe hier eine großartige Ausbildung genossen, sowohl fußballerisch als auch menschlich. Ich konnte meine Ausbildung zum Bürokaufmann, die ich als zweites Standbein neben dem Fußball begonnen habe, in der Geschäftsstelle der Löwen absolvieren und somit eine ideale Symbiose zwischen Training und Lehre erreichen.“

TSV 1860: Nur noch drei Innenverteidiger unter Vertrag

„Durch die zahlreichen Einsätze als Stammspieler in der 3. Liga habe ich viel Vertrauen meiner Trainer erlebt und konnte mich dadurch schnell entwickeln. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, werde aber nie vergessen, woher ich komme und den TSV 1860 München immer in meinem Herzen behalten. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder und drücke den Löwen die Daumen.“

Morgalla gehörte in der abgelaufenen Saison zu den wenigen, konstanten Stützen im Team der Löwen. Insgesamt kam der 18-Jährige in 18 Ligaspielen zum Einsatz und wurde als einziger Sechzger ins Team der Saison in der 3. Liga gewählt. Nach Semi Belkahia ist Morgalla ist der zweite etatmäßige Innenverteidiger, der die Löwen in der aktuellen Transferperiode verlässt. MIt Niklas Lang, Michael Glück und Jesper Verlaat stehen aktuell nur noch drei Innenverteidiger bei 1860 unter Vertrag. (kk)