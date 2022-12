TSV 1860: Lukas Rupp im Anflug? - „Es gibt in München ja auch die Löwen“

Verhandlungen laufen schon

+ © Ashley Western via www.imago-images.de Der Wunschkandidat: Lukas Rupp. © Ashley Western via www.imago-images.de

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Johannes Ohr schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wird der TSV 1860 München im Winter auf dem Transfermarkt aktiv? Mit Ex-Premier-League-Spieler Rupp sollen die Verhandlungen schon laufen.

München – Sechzig rüstet sich für den Aufstiegskampf. Am Freitag berichtete unsere Zeitung, dass Michael Köllner (52) von einer der Gesellschafterseiten Verstärkungen für die Rückrunde zugesichert worden sein sollen. Der Trainer sieht vor allem im Mittelfeld Handlungsbedarf – und hat den ersten Winter-Neuzugang auch schon im Visier. Sein Name: Lukas Rupp.

Interessant: Bereits vor einem guten Monat fand ein erstes Gespräch zwischen dem Management des Spielers und dem TSV 1860 statt. Rupp findet das Projekt, den Traditionsclub wieder nach oben zu bringen, interessant. Und könnte einen entscheidenden Beitrag zum Aufstieg leisten. Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, und würde die gewünschte Erfahrung mit nach Giesing bringen. Für Borussia Mönchengladbach, Paderborn, Stuttgart und Hoffenheim hielt er in 137 Bundesliga-Spielen seine Knochen hin. Für Norwich war er sogar zwei Jahre in der Premier League aktiv.

TSV 1860: Rupp hält sich mit Shaolin-Mönch fit

Der Knackpunkt: Zwar ist Rupp ablösefrei zu haben, allerdings ist er durch seine Zeit in England in Sachen Gehalt verwöhnt. Je nach Vertragskonstellation – möglich wäre eine Laufzeit bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr – könnte das Gehaltsvolumen im höheren sechsstelligen Bereich liegen.

Ein Vorbild könnte sich der TSV 1860 an Kaiserslautern nehmen. Die roten Teufel legten im Vorjahr viel Geld auf den Tisch, um Terrence Boyd zu holen. Der US-Stürmer trug in 13 Partien sieben Treffer zum Aufstieg bei.

Kurios: Der derzeit vertragslose Rupp hält sich mit einem früheren Shaolin-Mönch fit. Und 2014, als der gebürtige Heidelberger noch in Gladbach spielte, liebäugelte seine Ex-Freundin Noelle in einem Interview mit München als neuer gemeinsamer Heimat. Rupp, kein Bayern-Kandidat, schob grinsend nach: „Es gibt in München ja auch die Löwen...“ (Johannes Ohr & Manuel Bonke)