Köllner: „Richy hat gedacht, es läuft“ - Berater schuld am Neudecker-Abgang?

Von: Moritz Bletzinger

Richard Neudecker (r.): Ist nicht Teil des Umbruchs bei 1860 München. © Imago/Kirchner/Marco Steinbrenner

Richard Neudecker hat den TSV 1860 München verlassen. Warum? Michael Köllner äußert Kritik am Zauberfuß und an dessen Berater.

München - „Servus Saarbrücken, lasst uns zusammen Gas geben und geile Jahre haben“, zeigt sich Richy Neudecker auf Instagram motiviert für seine neue Aufgabe beim Ligakonkurrenten des TSV 1860 München. Der 25-Jährige verlässt Giesing nach nur zwei Jahren wieder.

Lange haben die Fans auf einen Verbleib des Spielmachers gehofft. Um Neudecker entwickelte sich eine Hängepartie. Letztlich gab wohl das zögerliche Handeln seines Beraters den Ausschlag, deutet Coach Michael Köllner an.

Köllner spricht über Neudecker-Abgang: Löwen haben Angebot gemacht - Reaktion blieb aus

„Es gab ein Angebot im Frühjahr, im Januar oder Februar, zu bestimmten Konditionen. Dann hat er das Thema an seinen Berater übergeben“, berichtet der Löwen-Trainer bei einer Presserunde am Montag. Nach den Angeboten war demnach plötzlich Funkstille: „Richy hat gedacht, es läuft und er kann sich auf die Saison konzentrieren. Der Berater hat aber keinerlei Kontakt mit dem Verein gehalten.“

TSV 1860 München: Kobylanski und Neudecker sind einer zu viel - Transfer läutet Abgang ein

1860 München stellte seine Planungen derweil aber nicht auf Eis und verpflichtete Martin Kobylanski von Eintracht Braunschweig. Ein Neudecker-Ersatz? Das sah offenbar auch Richard Neudecker so, der nach Bekanntwerden des Kobylanski-Transfers prompt seinen Abschied ankündigte.

Auch für Michael Köllner logisch: „Wir konnten dann auch nicht sagen, wir verpflichten Martin Kobylanski und nehmen Neudecker auch noch dazu. Vielleicht ist es für beide Seiten gut, etwas Neues zu beginnen.“

Viel Abschiedsschmerz ist dem Coach dabei nicht anzumerken. Neudecker verzückte teils mit brillanten Spielen und Aktionen. Aber: „Richy war in keinem großen Spiel präsent“, moniert Köllner. Er brauche niemanden, der sich versteckt, sondern Anführer.

Neudecker-Berater sprach nicht mit 1860: Köllner nimmt Spieler selbst in die Pflicht

Die volle Schuld am Abgang will Köllner außerdem nicht beim Berater festmachen. „Am Ende musst du sagen: ‚Ich habe das Ruder in der Hand, denn ich muss am Ende den Kopf dafür hinhalten“, merkt er an.

Wäre dem TSV 1860 eine Vertragsverlängerung mit Richard Neudecker wirklich wichtig gewesen, wäre der Verein aber wohl auch selbst auf Spieler oder Berater zugegangen. Fest steht: Die Wege haben sich getrennt und Neudecker trifft in der kommenden Saison als Aufstiegsrivale auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. (moe)