1860 München: Dressel vor Abschied - Gorenzel-Klartext zu den Wechselkandidaten

Von: Moritz Bletzinger

Nehmen wohl im Sommer voneinander Abschied: Günther Gorenzel (l.) und Dennis Dressel. © Frank Hoermann/SVEN SIMON/Imago

Der TSV 1860 München hakt den Aufstieg in die 2. Bundesliga ab. Damit steht auch der Abgang von Dennis Dressel bevor, deutet Sportchef Günther Gorenzel an.

München - Die 2. Liga wird auch in der kommenden Saison ohne den TSV 1860 stattfinden. Selbst der spirituell beschlagene Michael Köllner hat den Glauben an ein Wunder nach dem 2:3 gegen Osnabrück aufgegeben. „Dass wir im Aufstiegsrennen nicht mehr dabei sind, das schmerzt natürlich“, sagte der Trainer in der Presserunde vor dem Sonntagsspiel beim MSV Duisburg, in dem die Löwen auf den am Oberschenkel verletzten Richard Neudecker verzichten müssen. Das verbleibende Ziel heißt Platz vier und die Qualifikation für den DFB-Pokal, der 1860 in dieser Saison mit den Spielen gegen Darmstadt, Schalke und Karlsruhe Zusatzneinnahmen von einer Million Euro bescherte.

TSV 1860: Gorenzel kündigt weitere Transfers an - DFB-Pokal-Qualifikation könnte maßgeblich sein

Schon das Startgeld von rund 130.000 Euro würde die Möglichkeiten des Drittligisten signifikant erweitern. Der Kader brauche „den einen oder anderen Impuls“, sagt Sportchef Günther Gorenzel. Heißt konkret: Mit Rückkehrer Tim Rieder (Ex-Türkgücü München) wird es nicht getan sein, wollen die Löwen ernsthaft einen weiteren Versuch in Sachen Aufstieg unternehmen.

Wie viele neue Spieler vonnöten sind, wird auch von den Verhandlungen mit Neudecker, Dennis Dressel und Niklas Lang abhängen, deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Gorenzel nahm am Freitag Stellung zu diesen Personalien. Aussicht auf eine weitere Zusammenarbeit besteht nur noch bei zwei der drei Profis.

Dennis Dressel verlässt TSV 1860 München mit Sicherheit: Eigengewächs will in die 2. Bundesliga

Der Fall Dressel: „Bei Dennis sprechen wir seit zwei Jahren über eine Verlängerung“, sagte Gorenzel. Zuletzt war das Interesse des FC St. Pauli am 23-jährigen Mittelfeldspieler öffentlich geworden. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Dennis das klare Ziel hat, zweite Liga zu spielen“, erläuterte der 1860-Sportchef. Sprich: Die Wege werden sich trennen, ein weiteres Eigengewächs verlässt die Löwen ablösefrei.

Richard Neudecker hadert mit Verlängerung: 1860-Angebot liegt seit Monaten auf dem Tisch

Der Fall Neudecker: Als Kreativdirektor überzeugte der 25-jährige Altöttinger in dieser Saison nur sporadisch, in den Duellen gegen die Topteams ging der Topverdiener zu oft auf Tauchstation. Zudem gilt sein Verhältnis zu Trainer Köllner als belastet. Keine große Überraschung also, dass Gorenzel die Zusammenarbeit nur zu reduzierten Bezügen fortsetzen will. Zitat vom Freitag: „Wir versuchen, mit Richy den Vertrag zu verlängern. Er hat seit mehreren Monaten ein aus unserer Sicht faires und marktkonformes Angebot vorliegen. Wir werden sehen, ob er es annimmt oder nicht.“

Niklas Lang uneins mit 1860 München: Gorenzel beklagt Gehaltsvorstellung

Der Fall Lang: Auch das 19-jährige Abwehrtalent könnte die Löwen nach der Saison ablösefrei verlassen. Nach dem bereits feststehenden Abgang von Stephan Salger bräuchte 1860 in diesem Fall einen neuen Innenverteidiger. Gorenzels Sicht der Dinge: „Fakt ist, dass ich seit knapp einem Jahr versuche, mit Niki den Vertrag zu verlängern. Wenn es da zwischen ihm, seinem Berater und uns noch unterschiedliche Auffassungen über seine sportliche und finanzielle und Erwartungshaltung gibt, dann muss man das zur Kenntnis nehmen. Wir sind nicht der einzige Klub, bei dem Spieler ablösefrei wechseln. Das ist sicher nicht das Ziel, aber es ist normal in dem Geschäft.“

Immerhin: Nach tz-Informationen ist zumindest im Fall Lang das letzte Wort noch nicht gesprochen.