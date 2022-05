TSV 1860: U19 feiert Aufstieg in die Bundesliga - Profis pilgern vom Grünwalder zu den A-Junioren

Von: Moritz Bletzinger

Aufstiegsparty: Die U19 des TSV 1860 München ist Meister in der Bayernliga. © Markus Burger/TSV 1860 München

Die U19 des TSV 1860 München hat die Bayernliga-Meisterrunde gewonnen: Nächste Saison spielen die Junglöwen in der Bundesliga. Auch für die Fans ein Grund zum Feiern.

München - Eine chaotische Saison beim TSV 1860 München hat ein versöhnliches Ende genommen: Die Profis spendierten zum Abschluss ein Torspektakel gegen Borussia Dortmund II und sicherten sich die Qualifikation für den DFB-Pokal. Die größte Feier fand am Samstag aber nicht im Grünwalder Stadion, sondern am Trainingsgelände statt.

Denn dort spielten die A-Jugendlichen der Löwen furios auf: Mit 4:0 schossen sie den FC Memmingen ab und durften danach die Party starten. Meisterschaft! Aufstieg in die Bundesliga! Die U19 des TSV 1860 München ist zurück in der Beletage. Fünf Jahre lang haben sie für den Wiederaufstieg gebraucht.

TSV 1860 München: A-Junioren wieder in der Bundesliga - Derbys gegen FC Bayern und SpVgg Unterhaching

In der A-Junioren-Bundesliga dürfen sich die Junglöwen jetzt auch wieder auf Derbys freuen. Sie treffen unter anderem auf den FC Augsburg, den 1. FC Nürnberg und die SpVgg Unterhaching. Die Saison-Highlights steigen aber sicherlich gegen die Junioren des FC Bayern München.

„Das war ein super Abschluss einer tollen Saison“, freute sich Löwen-Trainer Jonas Schittenhelm am Samstag und stellte in einer Vereinsmeldung die Klasse seines Teams heraus: „Wir haben über die ganze Saison eine Bombenqualität gehabt. Wir wussten von Anfang an, dass wir von der individuellen Klasse die besten Spieler haben. Es ging darum, diese auf den Platz zu bringen.“

Löwen-Party mit der U19: Köllner kommt mit der Profimannschaft - auch Reisinger gratuliert

„Es freut mich für die Spieler und den Verein, dass wir in der kommenden Saison wieder Bundesliga spielen“, jubelte Schittenhelm. Und der Verein feierte natürlich mit. Nach Abpfiff im Grünwalder Stadion zog die gesamte Profimannschaft gemeinsam mit Trainer Michael Köllner ans Trainingsgelände, um die erfolgreichen A-Junioren zu gratulieren. Auch Präsident Robert Reisinger und das restliche Präsidium waren dabei.

Außerdem pilgerten 200 Löwenfans mit. Das Maximum. Mehr Anhänger waren am Trainingsgelände nicht zugelassen. Der Party tat das keinen Abbruch und der TSV 1860 freut sich, dass nun wieder alle Juniorenteams in der höchsten Spielklasse vertreten sind. (moe)