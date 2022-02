Nach Transfer von Acht-Jährigem - 1860-Trainer verteidigt Jugendkonzept: „Schule geht immer vor“

Von: Dominik Mittermaier

Wolgang Bals (m.) und Ludwig Schneider (l.) geben am Vereinsgelände vom TSV 1860 München ein Interview © privat

Die Diskussionen um die Aufrechterhaltung des Grundlagenbereichs werden immer lauter. Im Gegensatz zu anderen Klubs lassen sich die Löwen nicht von ihrem Weg abbringen.

München - Anfang Dezember wechselte der acht-jährige Lenz vom Kooperationspartner FC Wacker München in die U9 des TSV 1860 München. Damit ist er nun Teil einer zehnköpfigen Truppe geworden, die schon in jungen Jahren versucht, sich ihrer Leistungsgrenze zu nähern. Natürlich verfolgen sie damit das Ziel, sich langfristig auf einem Top-Niveau zu bewegen. Der Traum ist der Sprung ins Profigeschäft. Aber welche Gründe bewegten Klubs wie zum Beispiel den FC Bayern zuletzt dazu, ihre jüngsten Mannschaften abzumelden? Fussball Vorort fragt bei 1860 München nach, warum die Blauen keine Zweifel an dem Fortbestand der Jungenlöwen haben und inwiefern einige Kritikpunkte an der Förderung des Grundlagenbereichs zu kurz gedacht sind.

Wie sieht denn überhaupt das Auswahlverfahren aus? Welche Kinder sind für den Sprung ins NLZ geeignet und welche nicht? Oftmals beendet doch schon die Thematik der langen Anreise die Umsetzung eines Wechsels, oder etwa nicht? „Die Zielgruppe und dessen Nachfrage ist auf jeden Fall gegeben, deshalb sind wir auch überzeugt, so weiterzumachen wie bisher. Natürlich gehen wir im Normalfall den ersten Schritt. Aber sowohl die Eltern als auch die Kinder wollen eben auch zu uns kommen und nehmen das Angebot wahr“, sagt Ludwig Schneider, Koordinator des Grundlagenbereichs bei 1860.

Nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten spielen eine Rolle - Soziales Umfeld muss mitberücksichtigt werden

Die Annahme, die viele Außenstehende oftmals haben, dass 1860 München die Kinder dazu verleitet oder gar fast schon „zwingt“, sei schlichtweg falsch. „Und dadurch, dass viele Vereine die Kleinen abschaffen, haben wir natürlich einen noch größeren Zulauf als zuvor. Die talentiertesten Jungs sind auch die ehrgeizigsten Jungs, das ist einfach so. Die wollen mit ebenbürtigen Mitspielern auf dem Platz stehen und auch gegen die besten Gegner spielen und sich mit diesen messen“, so Schneider weiter.

Kommen die Kinder von weiter her und müssten eine längere Strecke zum Training zurücklegen, als so manch anderer, wird im Vorhinein nach Absprache mit den Eltern „zusammen eine Lösung gefunden“. Die wichtigsten Entscheidungskriterien sind „Perspektive“ und „Nachhaltigkeit“. An diesen Faktoren orientiert sich der Klub und überlegt, ob diese bei dem jeweiligen Buben gegeben sind und ob es sich langfristig für die Beteiligten lohnen könnte, sich dem NLZ anzuschließen.

Es gibt auch genügend Fälle, bei denen Spieler schon im Alter von sieben Jahren entdeckt werden. Sie werden in ihrem Heimatverein unterstützt und die Tür für einen späteren Wechsel an die Grünwalder Straße bleibt offen: „Wenn es passt, dann passt es und wenn nicht, dann eben auch nicht“, betont U12-Trainer Wolfgang Bals, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit im NLZ verantwortlich ist, „da müssen sich letztendlich auch immer beide Parteien einig sein. Was viele immer missverstehen, die den Ablauf hier bei uns nicht kennen, ist, dass wir uns auch das soziale Umfeld der Familie anschauen und immer darauf aus sind, auch abseits des Fußballs die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Kind optimal gefördert wird.“

Schule steht an erster Stelle - Persönlichkeitsentwicklung eher gefördert anstatt gebremst

Die schulischen Leistungen haben laut Bals im NLZ der Löwen oberste Priorität. „Schule geht immer vor Fußball, sowohl bei den jüngeren als auch bei den älteren Jahrgängen.“ Die Familien können zudem ihre Kinder zu den Partnerschulen schicken, deren Stundenpläne genau mit den Trainingseinheiten abgestimmt sind, falls dies das Zusammenspiel aus Fußball und Schule erleichtern würde. „Wir haben immer Kenntnis über die Noten unserer Spieler. Wenn es mal notentechnisch nicht so gut läuft, geben wir den Jungs auch die Möglichkeit, sich die Zeit zum Lernen zu nehmen. Da übernehmen wir dann auch die Verantwortung und sagen: Konzentriere dich jetzt erstmal auf die Schule und wenn es weniger stressig wird, steigst du wieder ins Training ein“, betont Schneider.

Der Trainingsaufwand ist im Grundlagenbereich nicht unbedingt größer, als bei Breitensportvereinen. Die U9 trainiert zweimal die Woche. „Der Unterschied ist, dass wir letztendlich professioneller aufgestellt sind.“ Die Kinder können psychologische und pädagogische Betreuung in Anspruch nehmen - genauso wie Individualtraining, wenn es erwünscht ist. Dennoch ist alles freiwillig, auf die jungen Kicker wird kein Druck ausgeübt: „Dass die Jungs ihre Freizeit haben, ist uns auch extrem wichtig. Klar ist dann mal ein Familienausflug mit Eltern und Geschwistern an den Wochenenden vielleicht wichtiger als ein Testspiel. Das ist völlig verständlich und auch kein Problem für uns“, erklärt der U12-Trainer.

Dennoch erleben die jungen Spieler gerade in Testspielen Konstellationen, die sie bis an ihr Lebensende nicht mehr vergessen. „Spiele gegen Dortmund oder Manchester City erlebt man nicht alle Tage und das kann man ihnen auch nicht mehr nehmen." Woran die Verantwortlichen des NLZs in Giesing auch ihren Erfolg messen können, ist der Faktor Durchlässigkeit. „In der diesjährigen U19 spielen noch fünf von zehn Akteuren, die bereits in der U10 bei uns angefangen haben. Das siehst du wahrscheinlich nirgendwo anders", sagt Bals stolz über die A-Junioren.