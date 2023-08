Bamboleo im Riffraff - TSV 1860 will noch in diesem Jahr öffnen

Von: Klaus Vick, Uli Kellner

Beliebter Treff zahlreicher Löwen-Fans: das „Riffraff“ in Giesing. Künftig heißt es „Bamboleo“ © Markus Schlaf

Am 1. Dezember soll das „Bamboleo“ seine Türen für die Löwen-Fans öffnen. Auch eine Art Vereinsmuseum soll im ehemaligen „Riffraff“ entstehen.

München - Es ist eine Kultkneipe vieler Löwen-Fans. Und eine Szenebar im Herzen von Giesing. Das „Riffraff“ an der Tegernseer Landstraße schließt zwar im Oktober offiziell seine Pforten. Doch die charmante Kneipe soll schon bald wiedereröffnen. Nur mit neuem Namen und neuem Pächter: Aus dem „Riffraff“ wird das „Bamboleo“ – und betrieben wird die Gaststätte vom TSV 1860.

Neue Vereinsgaststätte „Bamboleo“ soll am 1. Dezember öffnen

Wie berichtet, gibt der bisherige Wirt Florian Falterer auf und konzentriert sich auf sein Café „Crönlein“ am Nockherberg. 1860 will das Lokal nun für Vereinszwecke nutzen, aber auch den Kneipenbetrieb aufrechterhalten. Ziel sei es, mit dem „Bamboleo“ am 1. Dezember zu starten, sagt 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger.

Falls dies wegen der anstehenden Umbauarbeiten nicht klappt, spätestens zum Jahreswechsel. Traditionell treffen sich vor und nach den Spielen der Sechzger viele Fans am Grünspitz und in den zahlreichen Gaststätten entlang der „TeLa“. Auch am „Riffraff“ bilden sich stets große Menschentrauben auf der Terrasse. Dort stehen die Anhänger zusammen, trinken ein Bierchen und plaudern. Bei schlechtem Wetter wird drinnen weitergefeiert.

Ehrenamtliche Helfer der des TSV 1860 werkeln seit Monaten am Konzept

So soll es auch künftig sein. 1860 plant außerdem, einen Fanshop einzurichten, einen Ausweichort für die Geschäftsstelle zu schaffen und die Lokalität als Treffpunkt für Vereinsmitglieder, Nachbarn und Giesinger zu nutzen. Auch eine Art Vereinsmuseum ist geplant, Auswärtsspiele des TSV 1860 sollen hier ebenfalls übertragen werden, Bier gibt‘s künftig von Hacker-Pschorr.

Auf alle Fälle werkeln viele ehrenamtliche Helfer der Löwen seit Monaten an dem Konzept für die Nachnutzung des „Riffraff“. Den neuen Namen haben die Mitglieder übrigens selbst bestimmt: Bamboleo ist ein Lied („Bamboleo, Bamboleo – 1,8,6,0 – oleo“), das die Löwen-Fans in der Kurve bei den Spielen singen. Zuletzt hatte auch der Bezirksausschuss Obergiesing das Nachnutzungskonzept einhellig begrüßt. (kv/ulk)