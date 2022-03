TSV 1860: Ultras kündigen Rückkehr gegen Waldhof an - „nach einer gefühlten Ewigkeit“

Der TSV 1860 kann im Saisonendspurt wieder auf die Unterstützung der Ultras zählen. © Imago Images / Sven Leifer

Beim SV Waldhof Mannheim kann der TSV 1860 endlich wieder auf seine härtesten Fans zählen. Die Ultras der „Münchner Löwen“ haben ihre Rückkehr ins Stadion angekündigt.

München - Nach zwei Jahren ohne organisierten Support bei 1860 München reisen die Ultras der „Münchner Löwen“ erstmals wieder zu einem Auswärtsspiel der Blauen. Beim SV Waldhof Mannheim am Sonntag um 14 Uhr haben die treuen Anhänger ihre Rückkehr angekündigt. Grund hierfür ist der Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen ab dem 20. März.

„Nach einer gefühlten Ewigkeit heißt es wieder Sechzig Auswärts, um gemeinsam im Gästeblock unsere Farben, unseren Verein und unsere Stadt zu vertreten“, kündigen die „Münchner Löwen“ in einer Mitteilung auf ihrer Website. Die Ultras sprechen von „annehmbaren Bedingungen“, die die Anhänger nun erstmals seit Beginn der Pandemie im März 2020 wieder ins Stadion locken. Der Fangruppierung waren Restriktionen wie Stehplatzverbot, geringere Stadionauslastung, Maskenpflicht oder auch die Personalisierung der Ticktes ein Dorn im Auge, woraufhin viele eingefleischte Fans auf einen Besuch der Spiele verzichtet haben.

Corona-Auflagen „annehmbar“: TSV 1860 bekommt wieder Support von den Ultras - rechtzeitig zum Schlussspurt

Das könnte für Michael Köllner und seine Mannschaft der richtige Impuls zur richtigen Zeit sein. Der TSV 1860 hat sich in den vergangenen 14 Tagen wieder an die Aufstiegsplätze herangepirscht. Vor dem Duell gegen die punktgleichen Kurpfälzer hat die Mannschaft durch vier Siege in Folge den Rückstand auf Rang drei auf drei Zähler verkürzt.

Ein weiterer Sieg gegen den direkten Konkurrenten würde die Hoffnungen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga* befeuern. Die Rückkehr der Ultras könnten weitere Kräfte bei den Giesingern im Saisonendspurt freisetzen. Zumal die kommenden drei Partien für die Blauen richtungsweisend sind. Nach dem Duell gegen Mannheim folgt in der Länderspielpause das Toto-Pokal-Halbfinale gegen den starken Regionalliga-Aufsteiger TSV Aubstadt. Anfang April folgt der nächste Kracher: Dann kommt der aktuelle Tabellendritte Saarbrücken an die Isar - und wird voraussichtlich auch gegen die blaue Wand ankämpfen müssen. (Tim Hempfling) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA