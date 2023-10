Löwen-Ultras attackieren Trainer – Jacobacci konzentriert sich auf „das Wesentliche“

Von: Jörg Bullinger

Die Ultras der Löwen mit einer klaren Botschaft in Richtung Maurizio Jacobacci. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beim Remis gegen Dynamo Dresden nahmen die Ultras des TSV 1860 dieses Mal Maurizio Jacobacci ins Visier. Der Trainer hat im TV auf die Kritik reagiert

München – Der Nächste, bitte! Die Ultras des TSV 1860 haben sich auch im Heimspiel gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden mit einem Banner zu Wort gemeldet und Kritik geübt. Nachdem sich die eingefleischten Fans in den vergangenen Spielen an Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer, Anthony Power und Max Kothny bereits abgearbeitet haben, war am Samstag Trainer Maurizio Jacobacci an der Reihe.

„Mir ist es wichtig, dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere.“

„Wenn das Feuerwerk nur auf den Rängen kracht, ist der Trainer fehl am Platz“, stand auf dem Banner, das in der Westkurve im ersten Durchgang ausgerollt wurde. Damit reagierten die Anhänger auf die Aussagen des 60-Jährigen nach der Niederlage in Ulm und am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Sachsen.

Jacobacci sagte darauf angesprochen bei Magenta Sport: „Ich habe einfach meine Meinung gesagt über die Situation, die entstanden ist, dass wir viel Zeit verloren haben in diesem Moment. Aber wie gesagt, jeder hat das Recht, seine Meinung kundzutun. Mir ist es wichtig, dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Und das ist natürlich die Mannschaft und das Spiel.“

Kämpferischer Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci wirbt für sich und die Mannschaft um Geduld

Nach der Nullnummer gegen Dresden stehen die Löwen vor den Sonntagsspielen mit 13 Punkten auf Rang zwölf. Mindestens drei Zähler fehlen zu Platz drei (Regensburg spielt am Sonntagabend gegen Ingolstadt), bis zum ersten Abstiegsrang sind es vier Punkte Vorsprung. Jacobacci sieht sich nach zehn Spielen auf dem richtigen Weg. „Es ist natürlich schwierig. Wenn man gewinnt, ist alles gut. Wenn man verliert, ist alles schlecht. Ich glaube, man sollte schon verstehen, dass man einer Mannschaft wirklich Zeit lassen sollte“, wirbt der ehemalige Stürmer um Geduld.

„Das haben andere Vereine auch in der Vergangenheit bewiesen. Wenn man einer Mannschaft Zeit lässt, zu wachsen, sich einzubringen, sich wohlzufühlen, wo sie dann zu Hause ist, dann kann natürlich etwas sehr, sehr Gutes entstehen. Diese Mannschaft hat Potenzial. Man kann nicht immer den Stab über sie brechen, wenn etwas nicht optimal läuft“, so Jacobacci weiter. (jb)