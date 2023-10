TV-Glück für Löwen- und Haching-Fans: TSV 1860 und Unterhaching fünfmal im Free-TV

Von: Dominik Veitenhansl

Fans des TSV 1860 München können die Auswärtspartien in Köln und Saarbrücken live im BR verfolgen. © Ulrich Wagner/Imago

Sechzig- und Haching-Fans können sich freuen: Zwei Spiele des TSV 1860 München und gleich drei Partien der SpVgg Unterhaching werden im Free-TV gezeigt.

München/Unterhaching – Gute Nachrichten für die Fans vom TSV 1860 München und von der SpVgg Unterhaching! In den nächsten Wochen können die 1860-Anhänger zwei Drittliga-Partien im Bayerischen Rundfunk (BR) verfolgen. Haching-Fans haben noch einen Grund mehr zur Freude: Gleich drei der nächsten vier Drittliga-Spiele ihrer Mannschaft werden im Free-TV übertragen.

TSV 1860 München: Spiele gegen Viktoria Köln und Saarbrücken im Free-TV

Bisher zeigte der BR drei Saisonspiele des TSV 1860 München. Nun ist bekannt, dass die beiden Auswärtsspiele der Löwen bei Viktoria Köln (28. Oktober) und beim 1. FC Saarbrücken (11. November) live ausgestrahlt werden. Nach durchwachsenem Saisonstart möchte die Elf von Maurizio Jacobacci eine Siegesserie starten, wie Kapitän Jesper Verlaat im MagentaSport-Podcast „4zu3“ ankündigte.

Zwei Vorzeichen sprechen dafür, dass 1860 diese Partien positiv gestalten kann: Zum einen blieb das Team in den drei im Free-TV gesendeten Partien ungeschlagen. Zum anderen können die Löwen in dieser Saison eine starke Bilanz auf fremden Plätzen aufweisen. In der Auswärtstabelle stehen sie auf dem vierten Platz, absolvierten allerdings in der Ferne bereits ein Spiel mehr als einige Konkurrenten.

Ingolstadt, Lübeck und Aue: SpVgg Unterhaching dreimal im Free-TV

Ganz anders sieht die Auswärtsbilanz der SpVgg Unterhaching aus: In keiner von fünf Partien in einem fremden Stadion konnte das Team von Marc Unterberger als Sieger vom Platz gehen. Dies soll sich in den nächsten Wochen ändern. Die Haching-Fans können ihre Jungs bei diesem Vorhaben live im BR verfolgen: Sowohl das Oberbayern-Derby in Ingolstadt (21. Oktober) als auch die Partie bei Mitaufsteiger Lübeck (4. November) werden im Free-TV ausgestrahlt. Zusätzlich zeigt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Hachings Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am 11. November.

Noch sind die Übertragungen der späteren Ligaspieltage nicht bekannt. Freuen können sich die Löwen- und Haching-Anhänger auf alle Fälle auf den 25. November. Dann steigt im Grünwalder Stadion das S-Bahn-Derby. Sicher ein attraktives Spiel, dass sich der BR vermutlich nicht entgehen lässt. (Dominik Veitenhansl)