Wegen kritischen Äußerungen im Netz: 1860-Fan darf Fahne nicht mehr schwenken

Von: Robin Hieke

Ein gewohntes Bild vor dem Spiel: Die Fahnenschwenker des TSV 1860 München. © IMAGO/Ulrich Wagner

Aufgrund von kritischen Postings gegenüber 1860-Investor Hasan Ismaik wurde einem Fan seine Funktion als Fahnenschwenkers verboten.

München – Fahnenschwenker sind Teil eines jeden Klubs. Ihre Aufgabe ist es auf dem Rasen zu stehen und eine Fahne des Vereins zu schwenken, während die Mannschaften das Spielfeld betreten. Auch beim TSV 1860 München gibt es Fahnenschwenker. Das wurde dem Fan Peter Wiesmann nun verboten. Der Fahnenschwenker vom Fanclub Herz von Giesing e.V. für 1860 darf seine Aufgabe nicht länger ausführen.

Der Grund: Er hatte Hasan Ismaik, den Kreditgeber der Sechzger, in einem Facebook-Post kritisiert, wie das Löwenmagazin berichtet. Von den Aussagen des Fans wurden Screenshots gemacht und an die Geschäftsführung weitergeleitet. Diese hat laut dem Magazin Wiesmann dann verboten, weiter seine Fahne schwenken zu dürfen. Normalerweise entscheidet die Fanbetreuung darüber, wer Fahnenschwenker sein darf und wer nicht. In diesem Fall wurde die Geschäftsführung aktiv.

TSV 1860: Screenshots von Fehlverhalten im Netz sind kein Einzelfall

Laut dem Blog sechzger.de ist der Einsatz von Screenshots gegen Menschen, die sich im Internet kritisch äußern, beim TSV 1860 durchaus gängig. „Ähnlich ging es schon vor Jahren Martin Obermüller als potentiellem Pächter für´s Löwenstüberl“, heißt es in dem Blog.

Das Löwenstüberl war einige Zeit geschlossen, nachdem Christl Estermann, die das Stüberl über zwei Jahrzente lang bewirtet hatte, in Rente gegangen ist. Obermüller hätte es gerne gepachtet. Doch auch von ihm gab es demnach Screenshots, die der Geschäftsführung vorlagen. Nach dem Abstieg in die vierte Liga hatte er anscheinend seine Meinung über Ismaik kundgetan.

TSV 1860: Unmut bei den Fans

Adressat der Screenshots soll immer wieder Anthony Power sein. Ismaiks Statthalter polarisiert seit Jahren mit seinem Auftreten und wird von einem großen Teil der Fans kritisch gesehen. Im Fall von Peter Wiesmann soll sich Power an folgendem Post stören:

Ich hoffe bloss das die Bayern bei der Entlassung von Nagelsmann auch rechtlich alles beachtet haben. Wurde Hasan Ismaik

Hasan Abdullah Mohamed Ismaik informiert? Der glaubt ja immer noch er hat sich bei Bayern eingekauft. Ich mach mir da ernsthafte Sorgen, nicht das die Dinge im Nachhinein erst wieder lückenlos aufgeklärt werden müssen. Ich wiess ja nicht wie Oli Kahns Draht zu Ismaik ist, ob er ihn vielleicht selbst informiert hat oder ob er nicht ans Telefon geht und sich durch seinen Namensvettern Hasan S. vertreten lässt. Am Schluss heisst es wieder, das er wieder mal total übergangen worden ist und er ja schliesslich Nagelsmann eine Jobgarantie gegeben hat. Und welche Rolle spielt Anton P.? Seit einem Tag nichts mehr öffentlich auf Insta gelesen. War er bei der Entlassung von Herrn N. involviert oder gab er schon vorab der Presse Bescheid? Wo ist Anton? Fragen über Fragen, die dringend aufgeklärt gehören, aber ich bin mir sicher, durch den präzisen Journalismus von die Rote24 wird bald Licht ins Dunkel kommen und die Fanlandschaft umfänglich aufgeklärt wird über die Vorgänge an der Säbener Strasse. Wahrlich keine leichte Aufgabe für Oli G.!!! Täglich zwischen Grünwalder Str. und Säbener Strasse hin und herzuhetzen, dabei auch immer noch einen regulären Parkplatz zu finden, um dann detailliert recherchieren zu können. (Robin Hieke)