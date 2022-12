Verträge bei 1860 laufen im Sommer aus: 16 Profis, Köllner und Gorenzel – wer bleibt? Wer geht?

Von: Moritz Bletzinger

Trainer Michael Köllner, Publikumsliebling Yannick Deichmann und Youngster Alexander Freitag haben eins gemeinsam: Ihr Vertrag beim TSV 1860 München läuft im Sommer aus. © Imago

Beim TSV 1860 steht und fällt alles mit dem Aufstieg. Fast der halbe Löwen-Kader hat nur Vertrag bis Sommer 2023. Auch Michael Köllner und Günther Gorenzel.

München – Die Profis des TSV 1860 München haben das Training nach der Weihnachtspause wieder aufgenommen. Mit dem klaren Ziel für die Rückrunde: Zurück in die Erfolgsspur! Die Löwen wollen aufsteigen, viele Akteure müssen das auch schaffen, denn sonst könnte es eng werden mit einem neuen Arbeitspapier. Insgesamt 18 Verträge laufen im Sommer aus. Darunter auch die von Trainer Michael Köllner und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel (Quelle für Marktwert und Vertragsdauer: transfermarkt.de).

Michael Köllner (52): Im Verein seit 9. November 2019. War schon vor der Winterpause angezählt. Wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, hat er keine Zukunft in Giesing.

Günther Gorenzel (51): Sport-Geschäftsführer seit 1. Februar 2019, war zuvor ein Jahr lang sportlicher Leiter. Ähnliche Situation wie bei Michael Köllner. Gorenzel wird ebenfalls am sportlichen Erfolg gemessen. War in der Vergangenheit ebenfalls umstritten. Tritt der TSV 1860 aber nicht in Aktion, verlängert sich sein Vertrag zum Jahresende automatisch bis 2024.

Marcel Bär (30): Im Verein seit Sommer 2021. Marktwert: 400.000 Euro. Amtierender Torschützenkönig der Liga und seit Comeback nach Mittelfußbruch die Hoffnung für die lahmende Offensive. Spielt die Gesundheit mit, dürfte einem neuen Vertrag nichts im Weg stehen.

Joseph Boyamba (26): Im Verein seit Sommer 2022. Marktwert 300.000 Euro. Flog vor der Winterpause aus dem Kader, soll jetzt aber wieder zur Stammelf gehören. Hat mit seiner sympathischen Art schon kurz nach Ankunft in Giesing die Fanherzen erobert. Jetzt muss er Leistung zeigen und bekommt dafür wohl auch die Chance.

Semi Belkahia (24): Im Verein seit Sommer 2018. Marktwert: 300.000 Euro. Muss sich seit dem Höhenflug von Leandro Morgalla in der Innenverteidigung hinten anstellen. Seine Verletzungsanfälligkeit ist seine größte Schwäche.

Erik Tallig (22): Im Verein seit Sommer 2020. Marktwert 300.000 Euro. Kann sich im Mittelfeld immer noch nicht so richtig festspielen. Startete mit großen Hoffnungen in die Saison, verlor seinen Stammplatz aber schon in der Frühphase der Hinrunde.

Yannick Deichmann (28): Im Verein seit Sommer 2021. Marktwert: 275.000 Euro. Variabel einsetzbar und im besten Fußballer-Alter. Verpasste in der laufenden Saison nur ein Spiel wegen Magenproblemen.

Phillipp Steinhart (30): Im Verein seit Sommer 2017. Marktwert: 250.000 Euro. Der Dauerbrenner auf der linken Löwen-Seite. Hatte in der Hinrunde mit einer Knieverletzung zu kämpfen, ist als Ersatzkapitän aber eigentlich nicht aus Giesing wegzudenken.

Stefan Lex (33): Im Verein seit Sommer 2018. Marktwert: 250.000 Euro. Fällt aktuell schon wieder aus, diesmal mit einem Hexenschuss. Der Löwen-Kapitän wird nicht jünger und lässt sein Karriereende offen. Fortsetzung wohl nur im Aufstiegsfall, aber da könnte ihm die Gesundheit in die Quere kommen.

Quirin Moll (31): Im Verein seit Sommer 2018. Marktwert: 225.000 Euro. Gehört zum ausgemusterten Trio der Löwen-Profis. Schon bei den Testspielen wurde er von Michael Köllner nicht mehr berücksichtigt. Vertragsverlängerung gilt damit als ausgeschlossen.

Daniel Wein (28): Im Verein seit Sommer 2017. Marktwert: 200.000 Euro. Erlebte in der Hinrunde ein Auf und Ab. Zwei Spiele verpasste er verletzt, fünfmal kam er von der Bank und viermal musste er über 90 Minuten zusehen. In Köllners Startelf stand Wein seit Sommer nur dreimal. Gilt trotzdem als Konstante bei den Löwen, muss aber um den neuen Vertrag zittern.

Marius Wörl (18): Im Verein seit Sommer 2019. Marktwert: 200.000 Euro. Der Gewinner der Schwächephase im Herbst. Bekam im wichtigen Spiel gegen Essen das Vertrauen von Köllner. Wörl ist einer für die Zukunft, das dürfte auch 1860 wissen.

Marius Willsch (31): Im Verein seit Sommer 2018. Marktwert: 175.000 Euro. Bekommt nach seiner langwierigen Schambeinverletzung keine Comeback-Chance unter Köllner. Wie Moll wurde er in der Winterpause ausgemustert. Die Wege werden sich trennen.

Kevin Goden (23): Im Verein seit Sommer 2021. Marktwert: 150.000 Euro. Sollte eigentlich schon im Sommer gehen, hat aber keinen neuen Verein gefunden. Spielt seitdem (erfolgreich) in der Bayernliga-Elf, wird 1860 aber spätestens nach der Saison verlassen müssen.

Tom Kretzschmar (23): Im Verein seit Sommer 2006. Marktwert: 125.000 Euro. Ein echtes Eigengewächs und verlässlicher Vertreter von Marco Hiller. 1860 dürfte Interesse an einer Verlängerung haben, aber Kretzschmar wird wohl den nächsten Schritt anvisieren und sich anderenorts als Nummer eins probieren.

Alexander Freitag (23): Im Verein seit Winter 2022. Marktwert: 50.000 Euro. Der Stiefsohn von Michael Köllner schafft den Profi-Durchbruch in Giesing einfach nicht. Mehr als ein Kurzeinsatz war in der laufenden Saison nicht drin. Wird den Verein wohl verlassen, ob Köllner bleibt oder nicht.

Milos Cocic (19): Im Verein seit Sommer 2018. Marktwert: 50.000 Euro. Die tragischste Geschichte der Hinrunde. Cocic kam aus der Jugend des TSV 1860 zu den Profis und verletzte sich dann schwer. Gelingt ihm nach seinem Mittelfußbruch ein Comeback in Giesing? Der Verein dürfte dem Eigengewächs diese Möglichkeit kaum verwehren. Denkbar, dass er sich über die zweite Mannschaft beweisen muss.

Michael Glück (19): Im Verein seit Sommer 2019. Marktwert: 50.000 Euro. Blutjung und auf dem Sprung zum Profi. Noch muss sich Glück gedulden, die junge Konkurrenz in der Defensive ist bei den Löwen groß. 1860 wird den Innenverteidiger aber sicherlich an sich binden wollen. (moe)