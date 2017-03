Zwölf Verträge laufen aus: Mit wem verlängern die Löwen?

München - Der Löwen-Kader wird im Sommer kleiner werden. Möglichkeiten für eine Verschlankung gibt es zuhauf. Zwölf Verträge laufen aus – die tz gibt einen Überblick.

Sportlich gesehen dürfte die Saison abgehakt sein. Über einen möglichen Aufstieg dürfte selbst bei den positivsten Löwen-Fans nicht mehr geredet werden, der Abstieg scheint durch die drei Heimsiege unter Vitor Pereira auch kein Thema mehr zu sein. Die restlichen zwölf Spiele werden also das Warmlaufen für die Pereira-Mission to the top. Wer aber wird nächste Saison überhaupt noch dabei sein?

Abdoulaye Ba (26): Der Senegalese ist vom FC Porto mit einer Kaufoption ausgeliehen. In seinen bisherigen fünf Spielen zeigte der Defensivmann, dass er eine Stütze in der Innenverteidigung ist. An seinen Leistungen dürfte eine Verpflichtung nicht scheitern.

Maximilian Wittek (21): Im Trainingslager in Troia sagte der Echinger: „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht irgendwann in der Ersten Liga spielen möchte.“ Erfüllt er sich das Ziel im Sommer? Unter Pereira ging seine Leistungskurve auf der neuen Position im rechten Mittelfeld wieder nach oben. Bei ihm wird es auch davon abhängig sein, welche Perspektive ihm der Verein aufzeigt.

Was wird aus Andrade?

Levent Aycicek (23): Die Leihgabe von Werder Bremen zeigte unter Pereira zwar ihr Potenzial, wirklich überragende Leistungen waren aber nicht dabei. Generell fühlt er sich in München wohl, eine weitere Leihe wäre möglich – wenn Werder Bremen nicht absteigt.

Victor Andrade (21): Den brasilianischen Flügelflitzer würden wohl alle Fans mit Kusshand verpflichten. Eine Flügelzange Amilton/Andrade dürfte ganz im Interesse von Pereira sein. Doch sein Stammverein Benfica Lissabon stellt sich noch quer. „Mein Ziel ist es, mit 1860 aufzusteigen und hier meine Karriere fortzusetzen“, sagte er kürzlich im tz-Interview. Nach tz-Informationen gibt es aber bezüglich einer möglichen Weiterverpflichtung keine Bewegung. Gestern Nachmittag landete er zumindest samt Frau, Sohn und Schwiegermutter wieder in München.

Michael Liendl (31): Der Österreicher hat genug von seiner Reservistenrolle. Der gefährlichste Löwe in dieser Saison (sieben Tore) wird den Verein im Sommer verlassen. Für Pereira ist Liendl nicht laufstark genug.

Lumor (20): Der ausgeliehene Ghanaer zeigte, dass er eine Verstärkung werden kann. Bei ihm sind zwar taktische Mängel zu sehen, dennoch ist er eine Bereicherung. Auch für ihn gibt es eine Kaufoption.

Der Vertrag vom Löwen-Retter fällt aus

Romuald Lacazette (23): Im Mittelfeld ist er unter Pereira gesetzt und bestätigt das Vertrauen mit guten Leistungen. Der Franzose schaltet sich in die Offensive ein und schmeißt sich in jeden Zweikampf. Er sollte gehalten werden.

Kai Bülow (30): Seit sieben Jahren ist der gebürtige Rostocker im Team – zurzeit darf er sogar als Kapitän ran. Er ist der Mann für die wichtigen Tore. Ob er nächstes Jahr die Löwen zum Aufstieg schießen darf? Nicht so wahrscheinlich…

Daylon Claasen (27): Unter Pereira ist er nur Joker. Seine Leistungen sind dabei eher durchwachsen. Die Zeit in München dürfte im Sommer vorbei sein.

Ivica Olic (37): Mit 37 Jahren sorgt er immer noch für Wirbel – aber nur als Einwechselspieler. Im Sommer dürfte seine erfolgreiche Karriere zu Ende gehen.

Stefan Ortega (24): Erkämpfte sich seinen Stammplatz während der Saison zurück. Pereira ist aber nicht hundertprozentig mit seinen Torhütern zufrieden. Im Winter scheiterte der Transfer von Patrik Carlgren. Wenn ein neuer Torwart kommt, ist Ortega trotz guter Leistungen in der Rückrunde weg.

Marnon Busch (22): Von Bremen ausgeliehen, hat er sich nie in die erste Mannschaft gespielt. Er wird im Sommer an die Weser zurückkehren.