TSV 1860 - Osnabrück im Live-Ticker: Bei den Löwen ist nach Trainingszoff „Feuer drin“

Von: Patrick Mayer

Handfester Streit: Stürmer Tim Linsbichler und Abwehrchef Stephan Salger im Training des TSV 1860 München. © sampics / Stefan Matzke

Der TSV 1860 München empfängt den VfL Osnabrück zum Spitzenspiel. Für die Löwen geht es nach Zoff im Training um die ultimative Chance, nochmal in den Aufstiegskampf der 3. Liga einzugreifen. Der Live-Ticker.

TSV 1860 München - VfL Osnabrück, Samstag, 14 Uhr

München - Es ging heiß her an der Grünwalder Straße 114 zu München-Giesing. Im Training gerieten am Mittwoch Stürmer Tim Linsbichler und Abwehrchef Stephan Salger ordentlich aneinander*. Es war ein handfester Streit, festgehalten von den Fotografen. Geldstrafe? Rüffel? Nicht bei den Sechzgern. Im Gegenteil.

Löwen-Trainer Michael Köllner freut sich bei der anschließenden Presserunde über „Reibung“ und das „leistungsfördernde Klima“ in der Mannschaft. „Es ist immer gut, wenn Feuer drin ist. Wir tun alles dafür, dass wir Osnabrück am Samstag in die Knie zwingen können“, meinte der Oberpfälzer zu dem Disput auf dem Trainingsplatz. An diesem Samstag (14 Uhr) ist also der VfL Osnabrück im Grünwalder Stadion zu Gast - es ist das Spitzenspiel am 34. Spieltag der 3. Liga.

TSV 1860 München - VfL Osnabrück im Live-Ticker: Michael Köllner vertraut auf Löwen-Fans

In Zahlen: Die Giesinger sind mit 52 Punkten Vierter, bei sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsrang. Allerdings hat Eintracht Braunschweig ein Spiel mehr absolviert als der TSV 1860 München* - und zwar 32. Erst auf 30 absolvierte Partien kommen dagegen die Osnabrücker, die als Fünfter der Tabelle bei 51 Punkten stehen.

Die Ausgangslage ist hochspannend, und die Löwen sind hochmotiviert. Sie vertrauen auf ihr Publikum im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder.

TSV 1860 München - VfL Osnabrück im Live-Ticker: Richard Neudecker ist gefragt

„Wir wissen, was auf uns zukommt und brauchen einen Bomben-Tag, ein frenetisches Stadion, ein Tollhaus. Ich bin guter Dinge, dass wir das am Samstag hinbekommen“, sagte Köllner mit Blick auf das Heimspiel „auf Giesings Höhen“. Und Sechzig braucht einmal die Inspiration von Zauberfuß Richard „Richy“ Neudecker*. Beim 2:1-Zittersieg bei der Reserve des SC Freiburg hatte der Spielmacher ein Tor selbst erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet.

Doch: Der Vertrag des Altöttingers läuft an der Grünwalder Straße 114 aus. Laut Münchner tz dürfte eine Verlängerung wohl nur im Aufstiegsfall infrage kommen. Für diese Aussicht bräuchte es in jedem Fall einen Sieg gegen Osnabrück.

Am Samstagnachmittag geht es erstmal um Fußball. Verfolgen Sie das Heimspiel des TSV 1860 München ab 14 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)