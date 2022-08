TSV 1860 bei Viktoria Köln JETZT im Live-Ticker: Löwen mit verdientem Pausen-Rückstand

Von: Stefan Schmid

Meris Skenderovic hatte die bislang beste Löwen-Chance. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Löwen grüßen von der Tabellenspitze und gastieren nun beim FC Viktoria Köln, der im eigenen Stadion bislang noch keine Punkte liegen gelassen hat. Der Live-Ticker.

3. Liga: Viktoria Köln – TSV 1860 München | Anpfiff 14:03 Uhr

Bei der Viktoria aus Köln streben die Löwen den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel an – Moll ersetzt gesperrten Rieder.

Update, 12:53 Uhr: Die Aufstellung der Löwen ist da! Quirin Moll ersetzt Tim Rieder eins zu eins, Erik Tallig muss dem zuletzt starken Boyamba weichen und in der Sturmspitze setzt Köllner erneut auf den schnellen Meris Skenderovic.

Update, 12:40 Uhr: Bereits gestern haben die kleinen Löwen gespielt und trafen in der Bayernliga Süd dabei auf Ex-Löwe Sascha Mölders, der gegen seine alte Liebe auch gleich ein Traumtor erzielen konnte. Trotzdem weiterhin sportlich ungeschlagen, belegt die „Zweite“ momentan den 8. Tabellenplatz, auch wenn man am Ende des Spieltags theoretisch noch bis auf Platz 12 durchgereicht werden könnte.

Update, 12:25 Uhr: Noch etwa eine halbe Stunde, dann ist das Geheimnis gelüftet, wie die Rieder-Sperre personell kompensiert wird. Aber auch so darf auf die Löwen-Aufstellung gespannt gewartet werden, denn es gibt einen harten Konkurrenzkampf um die Positionen in der Offensive. Joseph Boyamba, nach seiner Einwechslung der Man of the Match letzte Woche, drängt auf einen Startelf-Einsatz. Für ihn könnte Erik Tallig oder Kapitän Stefan Lex auf der Bank Platz nehmen.

Erstmeldung: Köln – Es läuft derzeit alles wie am Schnürchen bei den Löwen. Im letzten Heimspiel konnte der Sieges-Startrekord in der 3. Liga der Kickers aus Offenbach eingestellt werden, folgerichtig grüßt der TSV nach fünf Spieltagen mit 15 Punkten vom Platz an der Sonne. So ist es kein Wunder, dass 1860 im großen 3.-Liga-Check am besten abschneidet. Doch an der Grünwalder Straße ist man sich wohl bewusst, dass die Spannung in dieser so ausgeglichenen Liga nicht abfallen darf, dürfte man so doch schnell die erste Niederlage kassieren.

Die nötige Ernsthaftigkeit sollte damit auch dem Duell gegen Viktoria Köln entgegengebracht werden, nicht zuletzt aufgrund der bisher makellosen Heimbilanz der Kölner. Im Sportpark Höhenberg musste das Team von Trainer Olaf Janßen noch keinen Punktverlust hinnehmen. Zugegebenermaßen hatte der FC bislang nur zwei Heimspiele, diese aber gegen durchaus fordernde Gäste von der SG Dynamo Dresden (2:1) und Wehen Wiesbaden (1:0). Ein Auge muss die Löwen-Defensive auf Robin Meißner – Leihgabe vom Hamburger SV – haben, der mit drei Toren der treffsicherste FC-Spieler ist und beide Treffer gegen Dresden besorgte.

TSV 1860 hat verschiedene Möglichkeiten, Rieder-Sperre zu kompensieren

Nicht dabei sein auf der Jagd nach dem alleinigen Startrekord von sechs Siegen aus sechs Spielen kann Tim Rieder, der sich, zurück im Löwen-Trikot, wieder zu einem der besten Sechser der Liga gemausert hat. Beim Heimsieg gegen den Halleschen FC sah der gebürtige Dachauer die Rote Karte und ist vom DFB-Sportgericht für die Partie in Köln sowie das darauffolgende Spiel gegen den MSV Duisburg gesperrt worden. Die Giesinger haben in dieser Saison bereits Erfahrung damit gemacht, wenn wichtige Säulen aus ihrer Mannschaft herausbrechen, so kann – zumindest bis jetzt – der Ausfall des letztjährigen Torschützenkönigs Marcel Bär im Verbund aufgefangen werden.

Wie dies bei dem deutlich kürzeren Fehlen von Rieder bewerkstelligt werden soll, ist noch nicht ganz klar, spiegelt aber auch die neue Flexibilität der Münchner wider. So ist ein 1:1-Ersatz in der Person von Quirin Moll die wahrscheinlichste Möglichkeit, die sich auch mit einem Blick auf die Wechsel der letzten Spiele begründen ließe. Allerdings könnte Löwen-Dompteur Michael Köllner auch einen Systemwechsel in Betracht ziehen. (sch)