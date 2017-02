Vor- und Nachteile des großen Löwen-Kaders im Faktencheck

München - 1860-Coach Vitor Pereira kann beim Löwen-Kader derzeit aus dem Vollen schöpfen. Die große Konkurrenz hat viele Vorteile, kann aber auch das Konfliktpotential erhöhen.

Die Freude bei Fans und Spielern des TSV 1860 München nach dem Derby-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg war riesig. Mit dem 2:0 fuhren die Löwen den dritten Sieg im vierten Ligaspiel unter Neu-Trainer Vitor Pereira ein. Aktuell läuft es also gut bei den Löwen. Ein Faktor, der dafür verantwortlich sein könnte, ist der breite Kader. Ganze 31 Spieler umfasst dieser aktuell. Nimmt man die fünf Verletzten aus, hat Pereira 24 Spieler, um seine Startelf zu bestücken. Der enorm große Kader hat dabei nicht nur Vorteile für den Trainer - Pereira muss sich weiterhin um die richtige Balance bemühen.

Gerade im Spiel gegen den Club fiel auf, dass viele altgediente 60-Profis nur auf der Bank saßen. Auf dem Platz standen neben Neuzugängen, wie Abdoulaye Ba und Amilton, viele junge Spieler, wie Romuald Lacazette und Maxi Wittek. Der Publikumsliebling Stefan Aigner kam hingegen erst kurz vor Schluss. Wir haben uns bemüht die Vor- und Nachteile des großen Löwen-Kaders aufzulisten.

Chance sich zu zeigen

Bislang geht Pereira relativ souverän mit der großen Auswahl um. Der Portugiese rotiert viel, gibt jedem Spieler Einsatzzeit und die Chance sich zu zeigen. Allerdings setzt er immer mehr auf Konstanz und hält an Spielern wie etwa Christian Gytkjaer auch fest, wenn diese nicht komplett überzeugen.

Diese unvoreingenommene Herangehensweise des Trainers gibt vor allem den jungen Spieler die Chance sich zu zeigen. Im Spiel gegen Nürnberg tat dies etwa der 23-jährige Romuald Lacazette, der im Zentrum souverän als Ballverteiler agierte. Auch Maxi Wittek ist unter Pereira fast gesetzt. Zwar spielt Wittek nun im rechten Mittelfeld statt auf der linken Abwehr-Seite, kommt damit aber bislang blendend zurecht.

Große Konkurrenz

Der große Kader sorgt auch dafür, dass sich kein Löwen-Profi aktuell eines Stammplatzes sicher sein kann. Der Druck von der Bank ist enorm groß, sieht man, dass gestandene Profis, wie Stefan Aigner nicht in der Startelf stehen. Bislang geht Pereiras Taktik auf. Die Spieler auf dem Platz zeigten sich gegen Nürnberg extrem lauffreudig. Levent Aycicek etwa war rechts wie links zu finden und ging auch in der Defensive jedem Ball hinterher. Dafür ist wohl die starke Konkurrenz auf seiner Position verantwortlich. Daylon Claasen, Stefan Aigner, Karim Matmour wären etwa Kandidaten für die Außenposition.

Ähnliches gilt für die Zentrale in der im Derby gegen Nürnberg Neu-Kapitän Kai Bülow und eben Romuald Lacazette die Fäden zogen. Dass sowohl Michael Liendl, als auch Daniel Adlung nicht einmal eingewechselt wurden, unterstreicht die Leistung der beiden. Dennoch gilt wohl: Stimmt die Leistung nicht, hat Pereira exzellente Alternativen im Kader.

Des einen Lust des anderen Frust

Gerade dieses Luxus-Problem könnte auf Dauer aber gefährlich für den TSV werden. Dann, wenn erfahrene Profis, wie es Stefan Aigner, Michael Liendl, Ivica Olic oder auch Daniel Adlung ohne Wenn und Aber sind, mit einer Joker-Rolle nicht mehr einverstanden sind, könnte Pereira Probleme bekommen.

Das beste Beispiel für diese These ist wohl das prominenteste: Stefan Aigner. Der 29-Jährige Ur-Münchner wurde als Hoffnungsträger verpflichtet. Nach seiner langen Verletzungspause kam Aigner nie ganz zurück und trat unter Pereira sogar vom Amt des Mannschaftskapitäns zurück. Neuzugang Amilton verdrängte Aigner von der rechten Seite nach links. Dort fand sich der Publikumsliebling bislang weniger gut zurecht. Besonders in den ersten Spielen im Jahr 2017 fiel auf, dass die Kämpfernatur seltsam zurückhaltend und wenig selbstbewusst wirkte. Aigner muss sich unter Pereira neu beweisen, die Frage ist aber, ob er mit dieser Rolle umgehen kann, nachdem er von den Fans zuvor als Held und Heilsbringer gefeiert wurde. Auf Dauer ist Stefan Aigner sicher nicht von der ersten in die zweite Liga gewechselt, um dort auf der Bank zu sitzen.

Eine Legende auf der Bank

Ähnlich geht es wohl dem international bekannten Ivica Olic. Der 37-jährige Kroate spielte mit den Bayern in der Champions League und erzielte in 104 Nationalmannschafts-Einsätzen für Kroation 20 Tore. Beim TSV 1860 findet er sich derzeit auf der Ersatzbank wieder. Gegen den KSC leitete Olic nach seiner Einwechslung die Wende ein und erklärte nach dem Spiel: „Ich will kein Super-Joker sein“. Doch auch gegen Nürnberg saß Olic zunächst auf der Bank.

Auch Michael Liendl traf unter Pereira schon als Joker: Sein 2:1 war sogar der wichtige Siegtreffer gegen Greuther Fürth. Nach dem Spiel sagte der 31-Jährige Österreicher: „Ich habe den Anspruch, in der Mannschaft zu spielen, weil ich die Qualität einfach habe“. Er fügte hinzu: „Das ist keine Kampfansage, sondern einfach mein Anspruch an mich selbst.“

Pereira hat die Karten in der Hand

Noch spielen die erfahrenen Profis in Pereiras Rotationssystem mit. Wie lange es aber gut geht, falls sie auch längerfristig auf der Bank sitzen bleibt offen. Entscheidend dafür ist wohl, wie Vitor Pereira mit der Situation umgeht. Bei einem so großen Kader muss der Coach Fingerspitzengefühl zeigen und neben den Neuzugängen und den jungen Spielern auch die erfahrenen Profis bei Laune halten. Es wird neben der Rotation auch darauf ankommen, wie Pereira die Situation bei den Spielern moderiert und auch individuell auf sie eingeht. Schafft der Portugiese dies, ist der große Löwen-Kader eine Stärke für die Münchner. Allerdings muss dieser Trumpf auch richtig ausgespielt werden.

rs