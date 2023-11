Nach Verwechslung: Gelbe Karte annulliert – Albion Vrenezi darf gegen seinen Ex-Klub ran

Von: Dominik Veitenhansl

Gegen Viktoria Köln sah Albion Vrenezi (r.) in der Nachspielzeit eine Gelbe Karte. © IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Albion Vrenezi darf in der Partie zwischen 1860 München und seinem Ex-Klub Jahn Regensburg zum Einsatz kommen. Auf andere Akteure müssen die Löwen verzichten.

München – Gleich 14 Karten zückte Schiedsrichter Timon Schulz in der Drittliga-Partie zwischen dem FC Viktoria Köln und dem TSV 1860 München, was im Löwen-Lager zu harscher Kritik führte. In der Nachspielzeit erwischte es auch den eingewechselten Albion Vrenezi mit einer Gelben Karte. Der Löwen-Akteur soll in der hektischen Schlussphase einen Freistoß zu früh ausgeführt haben.

3. Liga: TSV 1860 mit Vrenezi nach Regensburg – Vrenezi trifft auf Ex-Klub

Da diese Verwarnung bereits Vrenezis fünfte in der laufenden Spielzeit war, wurde er ursprünglich für die Partie gegen den Drittliga-Tabellenführer SSV Jahn Regensburg gesperrt. Gegen die Entscheidung des Schiedsrichters legten die Löwen jedoch Beschwerde ein. Nicht Vrenezi, sondern sein Teamkollege Fabian Greilinger soll die Regelwidrigkeit begangen haben.

Der DFB gab diesem Protest statt. In der Meldung des Verbandes heißt es: „Der Unparteiische erklärte auf Nachfrage gegenüber dem DFB, dass es sich bei der Verwarnung von Vrenezi tatsächlich um eine Verwechslung der beiden Spieler gehandelt habe, was auch die Fernsehbilder belegten.“ Das DFB-Sportgericht annulliert demzufolge die Gelbe Karte für den 1860-Akteur. Im anstehenden Duell gegen Jahn Regensburg ist Vrenezi spielberechtigt.

Für den 30-Jährigen ist es ohnehin ein besonderes Spiel: Zwischen 2017 und 2021 bestritt er mit einem Jahr Unterbrechung 56 Pflichtspiele für den Jahn. Der Offensivmann dürfte also besonders heiß auf die Partie sein. Fraglich ist jedoch, ob es für die Startelf reicht. Nach durchwachsenem Saisonstart in der 3. Liga verlor Vrenezi seinen Stammplatz und kam in den letzten vier Spielen jeweils von der Bank.

TSV 1860 München fehlen drei Spieler und der Coach gegen Jahn Regensburg

Auf andere muss 1860 München im Heimspiel gegen Regensburg verzichten. Nach ihren Platzverweisen in Köln müssen Leroy Kwadwo und Morris Schröter pausieren. Niklas Lang fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

Auch der Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci darf nicht wie gewohnt am Spielfeldrand Kommandos geben. Nach seiner Roten Karte sprach das DFB-Sportgericht gegen den Coach wegen „eines unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichterteam“ ein Innenraumverbot für das Regensburg-Spiel aus. An der Seitenlinie wird ihn sein Co-Trainer Stefan Reisinger vertreten. (Dominik Veitenhansl)