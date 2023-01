TSV 1860: Anführer, aber nur 45 Minuten lang – Neulöwe Holzhauser nach der Pause unsichtbar

Von: Uli Kellner

Gleich präsent: 1860-Zugang Raphael Holzhauser. © sampics

Auf Neulöwe Raphael Holzhauser ruhen hohe Erwartungen. Bei seinem Debüt deutet er an, dass er die ersehnte prägende Figur sein kann – allerdings nur 45 Minuten lang.

Mannheim – Eine formvollendete Grätsche kurz vor dem eigenen Strafraum – so etwas hat man schon lange nicht mehr von einem Löwen-Profi gesehen. Nicht nur einmal musste Raphael Holzhauser bei seinem 1860-Debüt beherzt eingreifen, Löcher stopfen, Mannheimer Angriffswellen stoppen. Der Zugang aus dem belgischen Löwen (Leuven) brauchte am Samstag keine lange Eingewöhnungszeit, wirkte vom Anpfiff weg präsent, motiviert, kämpferisch.

Aufgeboten im halblinken Mittelfeld ließ sich der Achter häufig auf die Linie von Sechser Tim Rieder zurückfallen – weil es dort nicht nur einmal brannte.

Holzhauser wird nach Mannheim-Pleite deutlich: „Es ist genug geredet worden“

Holzhauser deutete an, dass er genau der Anführer sein kann, den Trainer Michael Köllner vermisst hatte, einer, der das „Leader-Vakuum“ auszufüllen bereit ist. Einziger Kritikpunkt: Der erstligaerfahrene Österreicher ragte nur 45 Minuten lang heraus. Nach der Pause war er unsichtbar – wie die textmarkergelben Mitspieler vor, hinter und neben ihm.

Eine schnelle Integration ist das, was sich Vereine erhoffen, wenn sie im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Bezeichnend für den Zustand der Löwen ist, wenn der Neue sich im Eiltempo dem Niveau seiner lethargischen Mitspieler anpasst – und es nicht umgekehrt läuft. Eines jedoch wurde sichtbar am Samstag: Lösen die Löwen ihre Probleme, die sie offensichtlich mit dem Trainer haben, könnte Holzhauser noch eine wichtige Rolle in diesem Team spielen.

Holzhauser ist zudem ein Profi, der klare Worte findet. „Es ist genug geredet worden – jetzt müssen Taten auf dem Platz folgen!“, sagte er. Der Appell des Neulöwen: „Für uns gilt es, besser Fußball zu spielen. Wir können mehr als das, was wir heute gezeigt haben. Es sind noch 20 Spiele. Wir haben Qualität, das sehe ich im Training. Aber man muss es am Wochenende auf den Platz bringen.“ So wie Holzhauser – in den ersten 45 Minuten. (Uli Kellner)