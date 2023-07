Die Löwen und ihre treuen Fans: Warten auf die sportliche Explosion

Von: Uli Kellner

Die Löwenfans durften beim Fanabend ihre Profis hautnah erleben. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 lädt zum Fanabend in Windischgarsten. 150 bis 200 Fans kommen, um ihre Mannschaft hautnah zu erleben.

Windischgarsten – War das ein Zeichen von oben? Am Ende eines verregneten Samstags zeigte sich in Windischgarsten doch noch die Sonne. Die Hotelterrasse des Golfplatz-Salettls, wo traditionell der Fanabend des TSV 1860 stattfindet, erstrahlte in warmen Licht - und dann, gegen 20. 25 Uhr, kamen die Spieler an. Der 60er-Marsch schepperte aus den Boxen, Trainer Maurizio Jacobacci hielt eine exakt 60-sekündige Ansprache („Danke vorweg für Eure enorme Unterstützung“) - und für die nächsten 60 Minuten gehörten die Löwen ganz ihren 150 bis 200 Fans, die teilweise seit 17 Uhr ausgeharrt hatten.

Wenn alles harmoniert, kann es eine Explosion geben.

Spontane Gesprächsrunden bildeten sich, Selfies wurden geschossen. Hauptattraktion neben dem stets gut gelaunten Jesper Verlaat war der ebenso warmherzige, live noch größer wirkende Neuzugang Tarsis Bonga. Auch Jacobaccis Mentaltrainer Giovanni Jemma musste für etliche Fotos herhalten. Die erste Teamanalyse des aus Neapel stammenden früheren Berufsboxer: „Der Spirit ist gut. Alles muss jetzt Schritt für Schritt wachsen. Jeder ist wichtig, vom Busfahrer bis zum Trainerteam. Wenn alles harmoniert, kann es eine Explosion geben.“

Drinnen im Barbereich sah es zwischenzeitlich aus, als könnte es eine disziplinarische Explosion geben, eine Schnaps-Affäre 2.0. Einer der Ultras stellte ein Tablett mit gut gefüllten Stamperl auf den Tisch, doch Niki Lang, Marlon Frey und Julian Guttau blieben standhaft. Brav, Löwen!

Am Tag danach sahen sich die meisten schon wieder- zum gemeinsamen Foto. Selbst Urgestein Fritz Fehling, der in akuter Abstiegsangst lebt, blickte am Ende des Fanfests weniger grimmig drein. Um 21. 25 Uhr rissen sich die Profis los. Die Sonne hatte sich kurz zuvor verabschiedet, aus den Boxen lief jetzt: „An Tagen wie diesen.“ Und zum Auszug der Spieler: „ We are the Champions.“ Die Explosion kann kommen. (Uli Kellner)