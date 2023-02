Lauth für Gorenzel? Reisinger-Klartext zur Sportchef-Frage

Von: Uli Kellner

Teilen

Die nächste Saison zum Vergessen: Löwen-Präsident Robert Reisinger. © Imago / U. Wagner

Fliegt nach Köllner auch Sportchef Gorenzel? Laut Präsident Robert Reisinger werden die Löwen nicht in Hektik verfallen, dafür die Saisonziele neu definieren.

Sind Günther Gorenzels Tage bei 1860 gezählt? Wird Benny Lauth Nachfolger des Sportchefs, der zumindest als Übergangstrainer gescheitert ist? Gegenüber unserer Redaktion spricht der Löwen-Präsident exklusiven Klartext. Die Standpunkte von Robert Reisinger: 1860 muss nicht mehr nach oben in der Tabelle schauen, sondern Richtung Abstiegszone. Und: Ein panikartiger Austausch des Führungspersonal sei bei allem Frust über die Meppen-Blamage nicht zielführend.

„Der Verein wird nicht in hektischen Aktionismus verfallen und überstürzt das Management tauschen“, erklärte Reisinger auf Anfrage: „Wir bewerten als Gesellschaftervertreter die Spielzeit in der gebotenen Sachlichkeit und ziehen für die Zukunft Schlüsse daraus.“ Bedeutet: Gorenzel wackelt, aber ob und wann er fällt, wird sich nicht an diesem Sonntag entscheiden, sondern frühestens bei der für Donnerstag geplanten Sitzung des Aufsichtsrats.

Das klingt besonnen. Und trotzdem spricht auch aus Reisinger der Frust über die jüngste Entwicklung, gipfelnd in einer verdienten 1:2-Niederlage gegen den SV Meppen, der zuvor 17 Mal in Folge ohne Sieg geblieben ist. „Wir sind alle im Verein enttäuscht über den Saisonverlauf“, so Reisinger zum Absturz auf Tabellenplatz 8: „Das Ziel war ein anderes. Sportlicher Erfolg ist leider nur bis zu einem bestimmten Grad planbar. Nun gilt es die Realität anzunehmen.“

Wir müssen von Spieltag zu Spieltag schauen und unsere Saisonziele schrittweise neu definieren. Sind genügend Punkte für den Klassenerhalt gesammelt, rückt die erneute Qualifikation für den DFB-Pokal ins Blickfeld.

Diese neue Realität, von der Reisinger spricht, dürfte den Fans nicht gefallen. Sie lautet: Abschied nehmen vom Aufstiegskampf, den der Verein im Sommer als Saisonziel ausgerufen hatte. „Wir müssen von Spieltag zu Spieltag schauen und unsere Saisonziele schrittweise neu definieren“, sagte der Oberlöwe: „Sind genügend Punkte für den Klassenerhalt gesammelt, rückt die erneute Qualifikation für den DFB-Pokal ins Blickfeld.“ Eine schmerzhafte, aber vernünftige Einschätzung der Lage angesichts des gewaltigen Rückstandes zu den Aufstiegsplätzen. Tabellenführer Elversberg hat 19 Punkte mehr auf dem Konto, Verfolger Wiesbaden sieben - vor dem Sonntagsspiel in Bayreuth. Aktuell belegt der 1. FC Saarbrücken den Relegationsplatz – nach einem Siegtreffer von Richard Neudecker, den Köllner und Gorenzel im Sommer 2022 aussortiert hatten.

Bleibt noch die Frage nach Fanliebling Benny Lauth. Ist er der Mann, der Gorenzel kurz- bis mittelfristig als Sportgeschäftsführer ersetzen könnte? Bei diesem Thema hält sich Reisinger bedeckt. „Über in den Medien spekulierte Namen werde ich mich nicht äußern“, erklärte er. (Uli Kellner)