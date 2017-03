Löwen testen gegen Wacker Innsbruck - Boya vor Debüt

München - Der TSV 1860 München nutzt die Länderspielpause um gegen einen österreichischen Zweitligisten zu testen. Ein Neuzugang könnte dabei seine Premiere im Löwen-Trikot feiern.

Während viele Erstligisten in der Länderspielpause versuchen, es aufgrund ihrer Nationalspieler ein wenig ruhiger anzugehen, gilt es für zweitklassige Mannschaften den Rhythmus hoch zuhalten.

Und genau das macht offenbar auch der TSV 1860. Die Löwen nutzen laut eines Medienberichts die spielfreie Woche, um in einem Testspiel ein paar Dinge auszuprobieren. Wie dieblaue24.com berichtet, testet die Truppe von Vitor Peirera am Freitag, den 24. März im Sportpark Heimstetten gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck. Gegen die Tiroler ist es nicht das erste Testspiel. Bereits 2009 spielte man gegeneinander und 2015 gab es gar zwei Duelle zwischen den beiden Teams. Vor acht Jahren verlor „Münchens große Liebe“ in Österreich, im September 2015 gab es ebenfalls eine 1:2-Pleite. Einen Monat später konnte dann ein 3:1-Erfolg gefeiert werden.

Kommt Boya zu seinem ersten Einsatz?

Der Test könnte die Chance für Frank Boya sein. Der 20-Jährige, der kurz vor Ende des Transferfensters im Januar aus Kamerun an die Grünwalder Straße wechselte, hat noch keinen Einsatz im Löwen-Dress und könnte gegen die Tiroler zu seinem Debüt für den TSV 1860 kommen.

tor

