Pipinsrieder wollen die Löwen ärgern – allerdings auf eigene Gefahr

Aus den letzten beiden schweren Spielen sind die Löwen unbeschadet herausgekommen – sechs Punkte stehen aus den knappen Partien gegen Schweinfurt (3:1) und in Eichstätt (2:1) zu Buche.

München - Die Liga-Konkurrenten können den Löwen nicht wehtun – das kann nur Sunny! Beim Spielen mit seinem Parson Jack Russell Terrier hat Daniel Bierofka über dem rechten Auge einen Kratzer abbekommen!

Spurlos sind die letzten Spiele auch an der Mannschaft nicht vorbeigegangen. „Ganz voll ist der Akku nicht mehr“, sagt Bierofka. „Wir mussten in der zweiten Halbzeit am Dienstag in Eichstätt viel investieren.“

Verzichten muss Bierofka auf Daniel Wein, der seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Auch sonst könnte es sein, dass der Trainer seine Mannschaft verändern wird: „Nicht im großen Umfang, aber wir haben Jungs hinten dran, die sich anbieten. Das ist nur fair, wenn sie auch mal zum Zug kommen.“ Außer Felix Weber, der in zwei bis drei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, und Timo Gebhart sind alle Spieler an Bord.

Löwen ärgern auf eigene Gefahr

Mit Pipinsried kommt der laut Bierofka „beste Aufsteiger (hier geht‘s zum Live-Ticker!). Das ist eine fußballerisch gute Mannschaft. Das haben sie bewiesen, als sie mit zehn Mann bei den Bayern gewonnen haben.“ Gerade auf fremdem Platz sind die Spieler aus dem 500-Seelen-Dorf stark. Elf ihrer 16 Punkte holten die Pipinsrieder auswärts.

„Sie haben eher Probleme, wenn sie das Spiel machen müssen“, analysiert Bierofka. Verzichten muss Pipinsried heute auf Spielertrainer Fabian Hürzeler, zu dem ­Bierofka ein sehr gutes Verhältnis hat und der beim 1:0-Sieg bei den Bayern das goldene Tor erzielt hatte. „Das ist qualitativ eine Schwächung“, sagt Biero.

Trotzdem wollen die Pipinsrieder die Löwen ärgern – allerdings auf eigene Gefahr. Bierofka grinsend: „Fragt mal, wie mein Hund ausschaut…“

Florian Fussek