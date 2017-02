Pleite gegen Union: Alles nur ein Ausrutscher?

München – War die Niederlage gegen Union Berlin am Freitag etwa nur ein Ausrutscher auf unfairem gegnerischen Terrain? Hasan Ismaik und Vitor Pereira scheinen unterschiedlicher Ansicht.

Hasan Ismaik zeigte sich erstaunlich nachsichtig. Extra nach Berlin war er gejettet, in der Hoffnung, dass sich im Stadion An der Alten Försterei der jüngste Aufwärtstrend fortsetzen würde. Doch obwohl ihm die Sechziger beim 0:2 (0:1) gegen Union Berlin einen eher tristen Kick bescherten, vermied der Jordanier in der Nachbetrachtung allzu harsche Zwischentöne. Nicht nur die bessere Tagesform der Gastgeber („mein Kompliment“) sei mitentscheidend für die Niederlage gewesen, sondern auch „die katastrophalen Platzbedingungen“. Über Facebook teilte der Jordanier mit: „Unsere Spieler sind – wie schon beim Pokal-Spiel in Lotte – im wahrsten Sinne des Wortes ausgerutscht.“

Ismaiks Kritik zielte also – etwas überraschend – vor allem auf den holprigen Rasen. Die Löwen seien „auf so einen Acker“ nicht vorbereitet gewesen, „auch weil wir trotz eines strengen Winters in München tagtäglich bessere Trainingsplätze an der Grünwalder Straße vorfinden“, erklärte der Hauptanteilseigner. Seine Schlussfolgerung: „Ich wäre dem DFB beziehungsweise der DFL sehr dankbar, wenn alle Vereine aus Fairnessgründen angehalten werden, für eine ordentliche Spielfläche zu sorgen.“

Alles nur ein Ausrutscher also, auf unfairem gegnerischen Terrain? 1860-Trainer Vitor Pereira sah das doch etwas anders. „In der ersten Halbzeit war keine Mannschaft auf dem Platz. Wir haben keine Gegenwehr gezeigt. Wir waren nicht konkurrenzfähig“, schimpfte er. Nicht von ungefähr bemerkte Union-Trainer Jens Keller: „Das einzige Manko war, dass wir zur Pause nicht schon 2:0 oder 3:0 führten.“ Für das hochverdiente Erfolgserlebnis in der ersten Hälfte sorgte der quirlige Steven Skrzybski (41.). Der Schwede Simon Hedlung sorgte mit dem fein herausgespielten 2:0 (61.) für die Vorentscheidung.

Die Münchner hatten da nur einen Fernschuss von Sebastian Boenisch an die Latte (76.) entgegenzusetzen. Keller zeigte sich letztlich hochzufrieden: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“ Einige taktische Umstellungen hätten prompt gefruchtet. „Das war ganz große Klasse, wie die Mannschaft das umgesetzt hat. Dafür trainieren wir, um so auftreten zu können“, sagte Keller.

Bülow: „Als Team müssen wir das einfach besser machen“

Auf Münchner Seite herrschte immerhin die selbstkritische Einsicht vor, viel zu wenig dagegen gehalten zu haben. „Wir dürfen einfach nicht so viele Räume zulassen und müssen besser in die Zweikämpfe kommen. Als Team müssen wir das einfach besser machen. Mit der Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind, war es nicht möglich, Punkte zu holen“, sagte Kapitän Kai Bülow. Seine Zerknirschung unterstrich er mit dem Befund: „Ich bin maximal frustriert.“

Sieben Niederlagen in Serie haben die Sechziger nun auswärts bereits einstecken müssen. Das legt den Schluss nahe, dass das Teamwork immer noch der kämpferischen Note entbehrt. „Wir müssen mit einer besseren Aggressivität und Mentalität arbeiten“, erklärte Pereira nach dem ernüchternden Abend im Berliner Stadtteil Köpenick.

Die Grundtugenden sind also wieder gefragt im winters runderneuerten Team. Am besten schon im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr). „Wir werden das Spiel gegen Union analysieren, abhaken und arbeiten, um dann wieder volle Pulle zu geben“, so Bülow. Ismaik versprach unterdessen, auch in der Allianz Arena als Zuschauer moralische Unterstützung leisten zu wollen. Eines wird dann jedenfalls sicher sein: Am Rasen kann’s dort nicht liegen.