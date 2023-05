Jacobacci: Was macht er mit seinen drei Rückkehrern?

Von: Uli Kellner

Siegen für die Fans: 1860-Coach Maurizio Jacobacci © Imago / Steven Mohr

Die Schnaps-Idee von drei 1860-Profis ist offiziell beendet. „Wir haben intern klar gesprochen“, sagt der Trainer. Einfluss auf die Startelf hat das eher nicht.

Die nächste feuchtfröhliche Kabinensession beim TSV 1860? Anhand der Ausfälle für das Heimspiel gegen Freiburg II hätte man auf diesen Gedanken kommen können. Phillipp Steinhart, Albion Vrenezi, Daniel Wein und Marius Willsch – alle am Samstag nicht dabei. Doch weit gefehlt: Bei den Löwen wird wieder seriös gearbeitet. Am Freitag erklärte Maurizio Jacobacci die peinliche Promille-Affäre für beendet. „Wir haben intern klar gesprochen”, sagte der 1860-Coach auf der Pressekonferenz, bei der er auch Rückkehrer ankündigte. Das Trio, das beim 0:2 in Saarbrücken ohne Angabe von Gründen gefehlt hatte – es kehrt für das Duell mit dem Tabellenzweiten in den 20er-Kader zurück.

Ohne Vrenezi und Steinhart gegen Freiburg

Doch spielen sie auch? Nicht für die Startelf vorgesehen ist Marcel Bär. Jacobacci legte sich fest, dass im Sturm erneut Fynn Lakenmacher den Vorzug erhält: „Laki wird beginnen.“ Linksaußen Joe Boyamba hat schon bessere Chancen, nachdem Fabian Greilinger hinten gebraucht wird (für Steinhart). Zehner Raphael Holzhauser schließlich: Die Tendenz geht auch bei ihm zur Bank – schließlich gibt es Alternativen: Meris Skenderovic. Und/oder Martin Kobylanski, der ja zu den 17 Profis gehört, die bindende Verträge über den Sommer hinaus haben.

Das Ziel für Samstag? Jacobacci: „Wir werden alles zu Hause vor eigenem Publikum unternehmen, um den dritten Heimsieg in Folge einzufahren. Das ist doch die Kirsche auf der Torte, wenn ich als Spieler nach einer Trainingswoche in einem ausverkauften Stadion spielen darf. Da muss ich nicht extra motivieren. Wir wollen die Saison seriös zu Ende spielen.“ Kurz gesagt: Siegen – damit die Fans hinterher darauf anstoßen können.