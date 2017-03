Matchwinner Aigner: „Das war heute entscheidend“

Düsseldorf - Achtmal nacheinander hat der TSV 1860 München zuletzt auswärts verloren - in Düsseldorf ist die Pleitenserie nun zu Ende gegangen. Die Stimmen zum Spiel.

Dank eines Kopfballtores von Stefan Aigner in der 55. Minute gewann der TSV 1860 bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Durch den Sieg klettern die Löwen in der Tabelle der 2. Bundesliga vorübergehend vom 13. auf den elften Rang. Der Abstand zum Relegationsplatz 16, den aktuell der FC St. Pauli inne hat, beträgt nun bereits sechs Punkte.

Matchwinner Aigner sagte nach seinem Tor, bei dem er nach einem Freistoß unbewacht köpfen konnte: „Ich war ziemlich blank gestanden. Ich habe versucht, den Ball gegen die Laufrichtung zu drücken. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Heute war es entscheidend, dass wir das 1:0 machen. Es wäre schwer geworden, wenn wir in Rückstand geraten wären. Der Trainer hat gesagt, dass wir Geduld haben müssen. Düsseldorf hatte vor dem eigenen Publikum mehr Druck, das Spiel zu gewinnen. Jetzt können wir befreiter aufspielen“, so der 29-Jährige mit Blick auf das kommende Match in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart (Mittwoch, 5. April, 17.30 Uhr).

Mittelfeldspieler Michael Liendl, der Aigners Treffer vorbereitet hat, sagte: „Wir haben gewusst, dass wir die eine Chance bekommen und die haben wir zum Glück auch gemacht. In der zweiten Liga werden viele Spiele durch Standardsituationen entschieden. Heute war es mal wieder soweit. Bei Düsseldorf hat die Zuordnung nicht gestimmt und das haben wir ausgenutzt.“Der Ex-Fortune stellt eine einfache Rechnung für den endgültigen Klassenerhalt der Münchner auf: „Wenn wir noch zwei, drei Spiele gewinnen, dann brennt nichts mehr an.“

Ivica Olic (TSV 1860 München): „Ich habe wirklich vergessen, wann wir das letzte Mal auswärts gewonnen haben. Leider mussten unsere Fans so lange darauf warten. Wir haben gut verteidigt und auf unsere Chance gewartet. Es war sehr, sehr wichtig heute zu gewinnen. Jetzt können wir mit Selbstvertrauen die nächsten Spiele angehen.“

Vitor Pereira (Trainer TSV 1860 München): „Wir waren heute sehr reif. Es war ein verdienter Sieg.“

Oliver Fink (Fortuna Düsseldorf): "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, nur den einen Standard zugelassen. In der Summe hatten wir die besseren Chancen."

