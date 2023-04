Reisinger über Ismaiks Posts: „Voller innerer Widersprüche...“

Von: Uli Kellner

Teilen

Keine Lust auf Online-Debatten: Löwen-Präsident Robert Reisinger. © Imago / Ulrich Wagner

Sportlich geht es bei 1860 gerade wieder aufwärts - für das Verhältnis der Gesellschafter gilt das Gegenteil. Die Giftpfeile fliegen hin und her - wie 2017...

Der ewige Disput zwischen den Löwen-Gesellschaften – er schaukelt sich wieder hoch, nachdem seit 2017 eine Art Burgfrieden geherrscht hatte, zumindest für die Öffentlichkeit. In seinem jüngsten Post warf Hasan Ismaik Präsident Robert Reisinger vor, „Anwälte sprechen“ zu lassen anstatt den persönlichen Austausch zu suchen. Reisinger nahm auf Anfrage Stellung dazu – indem er erneut bekräftigte, Streitthemen grundsätzlich intern regeln zu wollen: „Ich bedaure das immer wieder irritierende Verhalten unseres Mitgesellschafters und seiner Mitarbeiter auf Social Media Plattformen“, teilte das Vereinsoberhaupt mit: „Es steckt voller innerer Widersprüche. Intern stehen unserem Mitgesellschafter alle Kommunikationskanäle offen. Das halten wir im Verein auch weiterhin so. Und es bleibt dabei: An öffentlichen Debatten dieser Art beteiligen wir uns als Vereinsvertreter nicht.“

Sie müssen wissen, dass Herr Reisinger im Aufsichtsrat meist die Anwälte sprechen lässt.

Wörtlich hatte Ismaik zuvor über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken verbreitet: „Täglich werden mir von meiner PR-Abteilung alle Texte zu 1860 München, sowohl in englischer als auch arabischer Sprache, übersetzt. Dabei wurde Herr Präsident Reisinger in einem Text zitiert, dass er meinen Aussagen über die Social-Media-Kanäle keine Bedeutung schenkt. Das ist interessant: Sie müssen wissen, dass Herr Reisinger im Aufsichtsrat meist die Anwälte sprechen lässt.“

„Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum ich seit Jahren auf den persönlichen Dialog verzichte“: 1860-Investor Hasan Ismaik. © Imago

Ismaik weiter: „Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Accounts meine offiziellen Kommunikationswege sind, über die ich meine Meinungen, Anregungen und Wünsche zu unseren Löwen kundtue. Ich bin immer bestens informiert und auf dem aktuellen Stand über unseren Verein. Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum ich seit Jahren auf den persönlichen Dialog verzichte. Ich habe vor allem in den Anfangsjahren immer an stundenlangen Besprechungen bei 1860 persönlich teilgenommen. Das Ergebnis war immer dasselbe: Große Ankündigungen, keine Ergebnisse. Respekt habe ich nur in den seltensten Fällen seitens der eV-Vertreter erlebt, dabei wäre genau das die Grundlage für ein friedvolles und erfolgreiches Miteinander.”

Davon scheinen beide Seiten gerade so weit entfernt zu sei wie die Profimannschaft vom Aufstieg. Ein Friedensgipfel müsste her - damit das Verhältnis nicht endgültig entgleist. Für die Außenwirkung des Vereins wäre nichts Schlimmer, als wenn sich 2017 wiederholen würde.