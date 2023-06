1860-Saison-Check Abteilung Attacke: Lex überzeugt einigermaßen, aber sonst?

Von: Jacob Alschner

Bester 1860-Torjäger – mit acht Buden: Fynn Lakenmacher. Imago © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 spielte insgesamt eine enttäuschende Saison 2022/23. Gerade im Angriff haperte es gewaltig. Der Saisoncheck.

München – Marcel Bär: Nach zwei Toren im ersten Spiel bei Dynamo Dresden verletzte sich Bär in der Pokalpartie gegen Borussia Dortmund am Mittelfuß. Danach kam er bei 1860 nie mehr wirklich auf die Beine. Im November feierte er sein Comeback, womöglich etwas zu früh. Es folgten nur noch vier Tore (nebst einer Suspendierung für das Spiel in Saarbrücken nach der sogenannten Schnaps-Affäre).

Unter dem Strich ein folgerichtiger Schritt, dass die Wege nun auseinander gehen. Note 5

Stefan Lex: Auch der Capitano konnte die lange Ergebnis-Durststrecke im Winter nicht aufhalten. Unter Maurizio Jacobacci aber rundete er seine letzte Saison als aktiver Löwe mit guten Leistungen ab. Insgesamt war Lex nicht ganz zufrieden mit der Spielzeit, wurde aber mit sieben Toren und zehn Assists Topscorer der Platz-acht-Löwen. Note 3

Joseph Boyamba: Eine Saison zwischen Genie und Wahnsinn. Aus Mannheim gekommen, spielte sich Boyamba schnell in die Herzen der Löwen-Fans – ab Herbst dann aber genauso schnell hinaus aus der Startelf. Ohne Not verzichtete Michael Köllner fortan auf Boyamba – aus bis heute schwer nachvollziehbaren Gründen. Im Frühjahr wurde auch Boyamba suspendiert. Das gute Verhältnis zu Jacobacci verhalf ihm ab März dennoch zu sportlichen Frühlingsgefühlen, er empfahl sich so bei Zweitliga-Aufsteiger Elversberg. Durch den Wechsel findet sein Löwen-Dasein nach einem Jahr ein Ende. Er wird vermisst werden. Note 4

Fynn Lakenmacher: Zeitweise wehte ein Hauch Mini-Haaland durchs Grünwalder Stadion, verursacht durch das Sturmtalent aus dem Norden. Der Sprung vom TSV Havelse zu TSV 1860 war für Lakenmacher am Ende aber so groß, dass das erste Jahr in Giesing eher Lehr- als Herrenjahr war. Dem Umschüler spielt in die Karten, dass wohl kein Geld für einen neuen Top-Stürmer vorhanden ist, Luft nach oben in Lakenmachers persönlicher Entwicklung aber schon. Note 4

Meris Skenderovic: Das erste halbe Drittliga-Jahr lief gar nicht so schlecht für den ehemaligen Schweinfurter. Vier Tore schoss der Schlaks bis Oktober, danach aber ließ er stark nach. Der Sprung aus der Regionalliga war für Skenderovic insgesamt ein großer. Gerade technisch muss er zulegen, wenn er Lakenmacher im Kampf um die Neun ein würdiger Gegner sein will. Note 5

Verfasst und bewertet von: Jacob Alschner