TSV 1860 gegen SC Verl jetzt im Live-Ticker: Schröter fehlt den Löwen nach Halle-Gala

Von: Marius Epp, Christoph Wutz

Die Löwen um Joel Zwarts wollen gegen Verl den zweiten Dreier in Folge holen.

Der TSV 1860 empfängt am achten Spieltag der 3. Liga den SC Verl. Vor der Partie kommen die Löwen nicht zur Ruhe. Das Spiel im Live-Ticker.

TSV 1860 München – SC Verl | Samstag, 14 Uhr

Unruhe vor dem Spiel: Der TSV 1860 prüft rechtliche Schritte gegen einen Fanblog

München – Der TSV 1860 München hofft in seinem einzigen Wiesn-Heimspiel in dieser Fußballsaison gegen den SC Verl auf ein Erfolgserlebnis. Eine Woche nach dem erlösenden 2:0 gegen den Halleschen FC nach zuvor vier Niederlagen in Serie wollen die „Löwen“ am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Liga nachlegen.

„Das würde uns allen guttun. Wir kämen in eine Serie rein und das gäbe einen enormen Schub für die Englische Woche“, äußerte Trainer Maurizio Jacobacci am Freitag. Anschließend treffen die Münchner auf den SSV Ulm am kommenden Dienstag sowie Dynamo Dresden am Samstag darauf.

TSV 1860 trifft auf den SC Verl: Starke fehlt, Schröter fraglich

Verzichten muss Jacobacci gegen Verl auf Mittelfeldspieler Manfred Starke, der wegen groben Foulspiels in Halle die Rote Karte gesehen hatte und für drei Spiele gesperrt wurde. Wegen einer kleinen Blessur ist der Einsatz von Morris Schröter fraglich.

Der Angreifer hatte gegen Halle die Führung für 1860 erzielt und dann das 2:0 durch Julian Guttau vorbereitet. Schröter konnte am Freitag aber mittrainieren.

Unruhe vor dem Spiel: Der TSV 1860 prüft rechtliche Schritte gegen einen Fanblog

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Verl tauchte Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer neben Trainer Jacobacci auf. Denn es wurde politisch: Ein Fanblog hatte schwere Vorwürfe gegen ihn und den Verein erhoben. Von einem „unwürdigen Transfergebaren“ und der Beteiligung externer Personen in der Transferphase war die Rede.

Marc-Nicolai Pfeifer und Maurizio Jacobacci verantworten große Teile des Geschehens beim TSV 1860 München.

„Die Vorwürfe, die da gezeichnet worden sind, weisen wir hart von uns“, betonte Pfeifer und gab gleichzeitig bekannt, das Thema auf die „rechtliche Ebene“ gebracht zu haben. Er habe „einen Prozess in Gang“ gesetzt. Auch Jacobacci fand deutliche Worte.

„Wer unschuldige Menschen beschmutzt oder Behauptungen aufstellt, muss Beweise liefern“, stellte er klar. „Das, was uns hier zwischen den Zeilen vorgeworfen wird, ist unrecht und gelogen. Das haben wir und 1860 nicht verdient. Schaden tut es natürlich auch dem Team, und ganz klar der Marke 1860 München.“ (epp/dpa)