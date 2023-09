Rieder: „Vor den eigenen Fans zu feiern, an diesem Wochenende – es gibt nichts Schöneres in München“

Von: Jörg Bullinger

Tim Rieder (Mitte) lässt sich nach dem Treffer zum 1:0 gegen den SC Verl von seinen Kollegen feiern. © IMAGO/Oryk HAIST

Der TSV 1860 ist nach dem Heimsieg gegen Verl wieder auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Die Stimmen zum Spiel am letzten Wiesn-Wochenende.

München – Die Löwen haben ihre Fans am letzten Wiesn-Wochenende glücklich gemacht und zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Mann des Tages war Tim Rieder, der vor zwei Wochen nach seiner Einwechslung gegen Ingolstadt noch zum Pechvogel avanciert war. Eine Hereingabe des Mittelfeldspielers beförderte Torge Paetow fünf Minuten vor dem Seitenwechsel in die eigenen Maschen.

„Ein bisschen Pingpong, aber ich bin froh, dass er dann reingegangen ist. Scheißegal, ob Eigentor oder mein Tor.“

„Vor allem für mich war es ein besonderes Spiel. Ich war jetzt viele Monate raus. Ich hatte jetzt endlich wieder ein Startelf-Einsatz vor eigenem Publikum. Und ja, dann mit einem 1:0-Sieg, das vor den eigenen Fans zu feiern, an diesem Wochenende, ich glaube, es gibt nichts Schöneres in München“, sagte der 30-Jährige erleichtert nach der Partie im Gespräch mit Magenta Sport. „Der Trainer hat davor gesagt, wenn du den Ball kriegst, dann schieß einfach. Wir müssen aufs Tor schießen. Ein bisschen Pingpong, aber ich bin froh, dass er dann reingegangen ist. Scheißegal, ob Eigentor oder mein Tor.“

Coach Maurizio Jacobacci sprach nach dem knappen Erfolg von einem Arbeitssieg. „Wir haben gegen einen wirklich sehr guten Gegner gespielt, der eben Fußball spielen will und auch kann. Und es brauchte wirklich die vollste Konzentration, aber auch die größtmögliche Energie, um dieses Spiel nach Hause zu bringen“, sagte der 60-Jährige.

Trainer Maurizio Jacobacci lobt nach Sieg gegen Verl die Verteidiger des TSV 1860 München

Besonders Lob sprach der Italo-Schweizer seinen zentralen Abwehrspielern aus. „Die drei Innenverteidiger, Verlaat, Kwadwo und Lang haben sehr solide gespielt“, analysierte Jacobacci. „Sie standen wirklich sehr, sehr gut. Aber sie hatten auch Hilfe von den Seitenspielern wie Greilinger und wie Ludewig.“

Während wahrscheinlich viele Fans den Dreier auf der Wiesn feierten, setzen die Profis mit Blick auf die kommende englische Woche gegen Ulm und Dresden auf Erholung. „Am Dienstag geht es schon weiter. Morgen interessiert es keinen mehr. Wir haben jetzt drei Punkte. Wir freuen uns. Und heute Abend ist Regeneration angesagt“, blickt Rieder auf die kommenden Aufgaben. „In Ulm werden 8000 Löwen-Fans sein. Ich glaube, was Geileres gibt es nicht. Und Dresden ist auch immer ein Highlight. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele.“ (jb)