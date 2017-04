Boenisch fällt gegen Lautern aus

München - Am Freitag tritt der TSV 1860 München beim 1. FC Kaiserslautern an. Trainer Vitor Pereira kann dabei nicht auf Verteidiger Sebastian Boenisch zurückgreifen.

Der 30-Jährige ist im Geheimtraining am Mittwoch mit dem Brasilianer Ribamar zusammengeprallt und musste noch auf dem Platz am Kopf behandelt werden. Anschließend brach Boenisch die Einheit ab. Nach Informationen der tz fällt der Pole am Freitag beim Gastspiel in Kaiserslautern (18.30 Uhr) aus.

Boenisch steht seit Oktober 2016 beim TSV 1860 unter Vertrag und absolvierte bislang 13 Zweitligapartien. Am vergangenen Wochenende, als die Löwen vor heimischer Kulisse den SV Sandhausen empfingen, musste er aufgrund einer Rotsperre pausieren.

Bei den 1860-Fans hat der Verteidiger nicht unbedingt den besten Stand. So machte Boenisch beispielsweise zuletzt gegen den VfB Stuttgart beim Gegentreffer keine besonders glückliche Figur und wurde dafür teils heftig kritisiert.

Das Match des TSV 1860 München beim 1. FC Kaiserslautern können Sie am Freitag in unserem Live-Ticker verfolgen. Darüber hinaus haben wir für Sie das Restprogramm der Blauen in dieser Saison unter die Lupe genommen.

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sk