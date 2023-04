Löwen auf Wiedergutmachungs-Kurs, Jacobacci vor Vertragsunterschrift

Von: Uli Kellner

Teilen

Italienisches Temperament, auf das die Löwen bauen: Maurizio Jacobacci bleibt 1860 über den Sommer hinaus erhalten. © IMAGO / Bernd Feil

Tabellarisch ist bei 1860 die Luft raus. Verlaat & Co. wollen ab Samstag offene Rechnungen begleichen - und der Trainer freut sich auf seinen neuen Vertrag.

Noch sechs Freundschaftsspiele…

Tabellarisch ist die Luft raus beim TSV 1860. Motivation muss ab sofort aus den Spielern selbst kommen. Indem sie sich, wie von Abwehrchef Jesper Verlaat angeregt, offene Rechnungen vor Augen führen.

Praktischerweise bieten sich ab Samstag fünf Gelegenheiten dazu. Der Krisenwinter lässt grüßen, fünf Revanche-Duelle stehen bevor. Los geht’s mit dem Heimspiel gegen Bayreuth (Samstag, 14 Uhr) - das Hinspiel verloren die Löwen mit 0:1. „Da haben wir etwas gutzumachen“, sagt Verlaat. Ähnlich wie danach gegen Saarbrücken (0:1), Freiburg (0:2), Essen (1:1) und Mannheim (1:3).

Fünf Gegner, gegen die sich die Herbst/Winter-Löwen unter Wert verkauft haben

Was Maurizio Jacobacci dazu sagt, dass seine Löwen ab sofort das Liga-Mittelmaß verkörpern? Auf der Pressekonferenz am Freitag um 13 Uhr wird er erstmals seit dem 0:2 von Wiesbaden zu Wort kommen – nach Lage der Dinge bereits als Trainer mit Mandat für die Saison 2023/24. Eine Pressemitteilung zur Vertragsverlängerung ist dem Vernehmen nach in Vorbereitung.

Bereits vor acht Tagen hatte unser Portal vermeldet, dass sich beide Parteien auf einen Vertrag über den Sommer hinaus geeinigt hätten. Inzwischen sickern immer mehr Details durch: Jacobacci, der 1860 als Übergangscoach finanziell entgegengekommen war, soll ab dem 1. Juli ein handelsübliches Drittligatrainergehalt erhalten, zunächst für eine weitere Saison gebunden sein - mit Option auf ein weiteres Jahr, wenn er die Löwen in die 2. Liga führt.

Jacobacci: Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr - im Aufstiegsfall

Und wie geht es mit den Spielern weiter, deren Verträge auslaufen? Verhandlungen mit Jacobacchis Leistungsträgern laufen (Boyamba, Deichmann, Wörl). Abwehrchef Verlaat ist erst bei der Hälfte seiner Vertragslaufzeit angelangt. Gefragt, wie es nun weitergeht, sagte der Niederländer zuletzt: „„Wir wollen die Saison schon irgendwie gut abschließen. Wie die Planung danach weitergeht, darüber kann ich bisher nur spekulieren.“

Saisonausklang ist am 27. Mai - mit dem Auswärtsspiel in Zwickau. Das Hinspiel hatten die Löwen mit 3:1 gewonnen - es war der letzte Sieg von Jacobacci-Vorgänger Michael Köllner.