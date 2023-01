Gemischte Löwen-Gefühle: Kobylanski trifft spät, Morgalla wird getroffen

Von: Uli Kellner

Teilen

Maßarbeit: Martin Kobylanski hat sich zurück in Köllners Startelf gekämpft. Der Zehner zirkelte einen Freistoß zum späten Ausgleich ins FCK-Tor. © Stefan Matzke / sampics

Gelungene Generalprobe für 1860 vor dem Neustart der 3. Liga: 1:1 gegen Zweitligist Lautern - in der Nachspielzeit. Sorgen gibt es derweil um Morgallas Knie.

Perfekt gepflegter Rasen, pinienumsäumter Platz und auf den Sichtschutzplanen die Wappen der Vereine, die hier kürzlich ihre Visitenkarten abgegeben haben: SSC Neapel, Hull und Crystal Palace aus England, Vertreter aus der türkischen Süper Lig. Das Sportzentrum Regnum Carya in Belek hat in diesem Winter schon erstklassigen Fußball erlebt – und war gestern Schauplatz des Duells zweier deutscher Traditionsclubs. Der TSV 1860 hatte sich mit dem 1. FC Kaiserslautern verabredet, einem Kontrahenten aus besseren (und schlechteren) Zeiten. 1:1 (0:0) hieß es am Ende, durchaus leistungsgerecht.

Missverständnis in der Abwehr vor Lauterns Führung

Der Zweitligist war nach einem Missverständnis in der 1860-Deckung in Führung gegangen (57.) – der Ex-Hachinger Kevin Prince Redondo, zur Halbzeit eingewechselt, hatte leichtes Spiel. Sekunden vor dem Schlusspfiff kam der Drittligist zum Ausgleich: Martin Kobylanski, einer der Trainingslagergewinner, zirkelte einen Freistoß Richtung Tor, den ein Lauterer Abwehrbein in den Winkel des eigenen Netzes abfälschte. Ein Ergebnis, das dem Team von Michael Köllner Mut macht vor dem Neustart der 3. Liga in Mannheim (Samstag, 14 Uhr). „Es ist gut für die Moral, dass wir mit der letzten Aktion den Ausgleich geschafft haben“, sagte Abwehrchef Jesper Verlaat.

Es ist gut für die Moral, dass wir mit der letzten Aktion den Ausgleich geschafft haben.

Für Leandro Morgalla, seinen Nebenmann in der Innenverteidigung, endete der Nachmittag weniger erfreulich. Nach einem Schlag aufs Knie musste der Jungstar ausgewechselt werden, Teamärztin Monika Mrosek legte umgehend einen dicken Eisverband an. Ob es was Ernstes ist, stand zunächst nicht fest – gänzlich unbesorgt sah Morgalla aber nicht aus, als er leicht humpelnd in den Shuttlebus mit den wartenden Mitspielern stieg.

Dickes Knie: Leandro Morgalla musste verletzt raus – Teamärztin Monika Mrosek legte einen Eisbeutel an. © Stefan Matzke / sampics

Ansonsten bestätigte der Härtetest zwei Tage vor dem Heimflug, was sich in den Trainingstagen zuvor abgezeichnet hatte. Kobylanski hat sich zurück in Michael Köllners Startelf gekämpft, bereit für einen Neuanfang im Löwen-Trikot. Den Platz im Mittelfeld macht Yannick Deichmann frei – nach einem Ausflug in die Offensive ist der Kampflöwe künftig wieder rechts hinten eingeplant. Defensiv standen die Löwen gestern lange stabil – zumindest bis zum Gegentor. Das Problem liegt weiter in der Offensive. „Wir hatten kaum zwingende Torchancen“, bemängelte Vizepräsident Hans Sitzberger, der trotzdem ein zufriedenes Fazit zog: „Vor der Pause waren wir besser, nach der Pause Lautern. Ich denke, es war eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt.“

Martin Kobylanski ein Trainingslager-Gewinner

Die 60 mitgereisten Fans feierten ihre Löwen jedenfalls, sangen nach Kobylanskis spätem Ausgleich Meisterschaft und Pokalsieg herbei. Erst mal geht es aber in der 3. Liga weiter – am Samstag beim SV Waldhof, der seine Generalprobe gründlich verpatzt hat (1:5 gegen den KSC). Allesfahrer Roman Wöll: „Ein Punkt in Mannheim wäre okay, aber danach muss unbedingt eine Siegesserie her.“