Gorenzel: Drei Transfers - und dann selber wechseln?

Von: Uli Kellner

Arbeiten sie bald im Team? Gorenzel (l.) und Löwen-Idol Pacult, aktuell Trainer von Austria Klagenfurt. © Imago

Löwen-Sportchef Günther Gorenzel sitzt auf gepackten Koffern. Derweil er auf Grünes Licht für seinen Vereinswechsel wartet, macht er für 1860 Neuzugänge klar.

Günther Gorenzel nach Klagenfurt! Diese Schlagzeile sehnt der Sportgeschäftsführer des TSV 1860 herbei – und demonstrierte am Samstag schon mal seine Verbundenheit mit dem Tabellensechsten der österreichischen Admiral-Bundesliga. Beim Saisonabschluss-Sieg der Pacult-Elf (2:1 gegen Rapid Wien) wurde Gorenzel auf der Tribüne des Wörthersee-Stadions gesichtet. Der Kronen-Zeitung, die ihn ansprach, sagte er: „Ich bin nur als Fan hier.“ Gefolgt vom Nachsatz: „Ich kann mich aktuell leider nicht zu mehr äußern.“ Das will gerade keiner im zähen Wechselpoker.

Gorenzel auf der Tribüne des Wörthersee-Stadions

Auch vonseiten der Löwen äußert sich keiner offiziell. Über Gorenzels Schicksal wird im paritätisch besetzten Beirat entschieden, der sich am Donnerstagabend aber zu keiner Freigabe durchringen konnte, zumindest zu keiner sofortigen und ablösefreien. Ob die Austria da mitspielt, ist fraglich, denn erstens sind die Kärntner dafür bekannt, ihr Geld zusammenzuhalten – eine Ablöse im mittleren fünfstelligen Bereich passt da schlecht ins Konzept. Und zweitens: Die Kader für die Saison 2023/24 werden jetzt gebaut, nicht erst im Juli. Aktuell sieht es daher so aus, als würde Gorenzel (Vertrag bis 30. Juni 2024) genau dieser Aufgabe erst mal noch in seiner Funktion als 1860-Geschäftsführer nachkommen.

1860 beharrt auf Ablöse im mittleren fünfstelligen Bereich - noch

Dem Vernehmen nach hat der Österreicher endlich Klarheit, dass er Transfers im Rahmen des genehmigten Budgets (4,5 Mio. Euro) auch ohne Zustimmung der Gremien tätigen darf. Gerade mal drei planen die Löwen, der reduzierte Etat lässt keine größeren Sprünge zu. Der erste Vertrag ist unterschrieben, wie unsere Redaktion aus sicherer Quelle weiß – er dürfte in den nächsten Tagen öffentlich gemacht werden. Die beiden anderen Transfers sollen im Laufe der Woche fixiert werden. Die Namen sind noch geheim, doch sicher ist, dass ein neuer Neuner dabei ist – und wohl der eine oder andere Spieler, den Trainer Maurizio Jacobacci in seinem Heimatland, der Schweiz, für 1860 gecastet hat.

Der erste von drei Neuzugängen ist fix und soll in Kürze öffentlich gemacht werden

Derweil nimmt ein Löwe nach dem anderen leise Abschied, zuletzt Marius Wörl (nach Hannover, Ausleihe an Saarbrücken im Gespräch) und Ersatztorwart Tom Kretzschmar, der loyale Vertreter von Marco Hiller – nach 17 Jahren im Verein („Ich war immer stolz, den Löwen auf der Brust zu tragen“). Die Liste der frischen Ex-Löwen umfasst inzwischen 13 Namen – eine schlagkräftige Elf inklusive Ersatzspielern. Die Abgänger in alphabetischer Reihenfolge, als Service für Fans, die langsam den Überblick verlieren: Bär, Belkahia, Boyamba, Deichmann, Freitag, Holzhauser, Kretzschmar, Lex, Moll, Tallig, Wein, Willsch, Wörl.

Höchste Zeit also, dass sich etwas auf der Seite der Zugänge tut. Prognose: Ist Gorenzel durch mit seinen drei 1860-Transfers, hat er seine Schuldigkeit getan – und darf künftig dauerhaft auf der Tribüne seines Wunschvereins Austria Klagenfurt Platz nehmen.