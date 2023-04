TSV 1860: Stefan Lex beendet Karriere und übernimmt „andere Funktion“

Von: Korbinian Kothny

Nach der Saison ist Schluss: Stefan Lex beendet seine Karriere. © via www.imago-images.de

Stefan Lex beendet seine Karriere. Der Löwen-Kapitän wird dem TSV 1860 aber auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. In welcher Rolle ist noch unklar.

München – Der TSV 1860 stellt die Weichen für eine weitere Spielzeit in der 3. Liga. Den Anfang machte der Trainer höchstpersönlich: Am Donnerstag verlängerten die Löwen mit Cheftrainer Maurizio Jacobacci um ein weiteres Jahr. Jetzt sind die Spieler dran.

TSV 1860: Lex bleibt bei seiner Entscheidung

Immerhin laufen die Verträge von gleich 14 Profis an der Grünwalder Straße aus – unter anderem von Stefan Lex. Der Kapitän hatte eigentlich schon vor der Saison angekündigt, dass die aktuelle Spielzeit seine Letzte ist, ließ sich aber in den vergangenen Wochen stets eine Hintertür offen.

Jetzt hat der 33-Jährige aber eine endgültige Entscheidung getroffen: Der Löwen-Kapitän hört nach der Saison definitiv auf. Das gaben die Münchner am Freitag (21. April) auf ihrer vereinseigenen Website bekannt. „Ich habe es schon vor der Saison angekündigt. Der Verein braucht Klarheit und die habe ich jetzt geschaffen“, erklärt der Löwen-Kapitän seine Entscheidung.

TSV 1860: Lex kehrt im Herbst in „anderer Funktion“ zurück

Damit steht fest, dass Lex sein anvisiertes Ziel, mit 1860 als Spieler in die 2. Bundesliga zurückzukehren, nicht mehr erreichen wird. Die Löwen sind seit Kindestagen der Herzensverein des gebürtigen Erdingers. An der Grünwalder Straße landete Lex aber letztendlich „erst“ 2018.

Und dort wird der Offensivspieler auch nach seinem Karriereende bleiben. Wie der TSV 1860 und Lex bekannt gaben, wird der 33-Jährige „im Herbst in einer anderen Funktion bei den Löwen wieder aufschlagen“. Und wenn es schon nicht als Spieler geklappt hat, soll es wenigstens in anderer Funktion mit dem Aufstieg klappen: „Ich hoffe, dass ich dann meinen Beitrag leisten kann, auch wenn es nicht aktiv auf dem Platz ist.“ Welche Rolle Lex bei den Löwen in Zukunft einnehmen wird, ließen Verein und Spieler noch offen. (kk)