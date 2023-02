Ist Stefan Reisinger die Lösung? Co-Trainer dürfte zum Chef werden

Von: Korbinian Kothny

Bald in erster Reihe? Stefan Reisinger dürfte zum Chef beim TSV 1860 aufsteigen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wer wird beim TSV 1860 der Köllner-Nachfolger. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gesteckt. Auch Stefan Reisinger ist in der Verlosung und dürfte zum Chef aufsteigen.

München – Der Cheftrainer des TSV 1860 wird wohl auch am Freitag noch Günther Gorenzel heißen. „Stand jetzt ja“, antwortete der Österreicher auf die Frage, ob er auch am Freitagabend in Halle die Mannschaft noch betreuen. Zudem geht der Grazer auch nicht davon aus, dass sich daran noch was ändert.

Damit wird der 51-Jährige beim Halleschen FC wohl zum vierten Mal als Löwen-Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Und das trotz der Horror-Bilanz von einem Punkt aus drei Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner. Danach soll aber endgültig ein neuer Trainer an der Grünwalder Straße her – und die Löwen wieder auf Kurs bringen.

TSV 1860: Gorenzel im Austausch mit DFB bezüglich Reisinger

So neu könnte der künftige Löwen-Trainer am Ende aber gar nicht werden. Bei der Pressekonferenz vor dem Halle-Spiel wurde Gorenzel unter anderem darauf angesprochen, warum nicht Co-Trainer Stefan Reisinger, sondern der Sport-Geschäftsführer selbst die Verantwortung übernahm.

Weit hergeholt scheint der Gedanke nicht, wie die Antwort von Gorenzel vermuten lässt. „Ich bin diesbezüglich seit mehreren Wochen im Austausch mit dem DFB, ob das rechtlich bei uns möglich ist“, sagte der Österreicher.

Das Problem: Reisinger besitzt eine A-Lizenz, aber keinen Fußball-Lehrer, die in der DFB-Spielordnung aber für einen Drittliga-Trainer vorgeschrieben ist. Nur für Aufsteiger gelten laut der Spielordnung Ausnahmen.

TSV 1860: Stefan Reisinger dürfte Cheftrainer werden

Allerdings wurde in der DFB-Ausbildungsordnung im Juni 2020 eine Anpassung vorgenommen, nach der auch Trainer, die den Lizenz-Lehrgang bereits begonnen haben, eine Mannschaft in der 3. Liga betreuen dürfen. Die Regelung bezieht sich dabei nicht nur Aufstiegsmannschaften.

Damit dürfte Stefan Reisinger, der derzeit die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolviert, die Löwen auch als Cheftrainer übernehmen. Eine entsprechende Anfrage von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern bestätigte der DFB am Mittwochabend.

TSV 1860: Beierlorzer wohl aus dem Rennen

Heißt die Zukunftslösung des TSV 1860 also womöglich Stefan Reisinger? Der 41-Jährige übernimmt schon seit der Köllner-Entlassung den optisch deutlich aktiveren Part des Trainerduos Gorenzel / Reisinger. Zudem ist der gebürtige Landshuter im Rahmen seiner Ausbildung nur einmal im Monat für drei Tage in Hennef – ein zeitliches Problem sollte sich demnach nicht ergeben.

Reisinger wäre vermutlich auch finanziell eine attraktive Lösung. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erhielt Gorenzel am Mittwoch und machte nicht den Anschein, als ob es eine Promi-Lösung an der Grünwalder Straße geben könnte. Zudem soll der hochgehandelte und vermutliche Gorenzel-Favorit Achim Beierlorzer laut dieblaue 24 anscheinend aus dem Rennen sein. (kk)