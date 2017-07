Schneider bleibt: „Man kann auch in der Regionalliga Spaß haben“

Stefan Schneider ist eine Institution am Stadionmikrofon des TSV 1860 München. Der 55-Jährige wird den Löwen auch in der Regionalliga erhalten bleiben.

München - Ein Spiel des TSV 1860 München ohne Stadionsprecher Stefan Schneider - daran können sich die jüngeren unter den Anhängern der Löwen schon gar nicht mehr erinnern. Und das wird auch in Zukunft so bleiben: Schneider bleibt dem Verein und seinen Fans erhalten. „Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören“, sagte die Stadionsprecher-Legende der tz. Es stand auch nie zur Debatte, dass er aufhört, so Schneider weiter.

„Man kann auch in der Regionalliga Spaß haben“

Schneider steht seit 24 Jahren (mit Ausnahme der Saison 1999/2000) am Stadionmikrofon der Löwen und betont auch deshalb: „In diese Saison geht man gemeinsam.“ Der erste Schock sei verdaut. Nun geht der Blick wieder in Richtung Zukunft: „Ich glaube, man kann auch in der Regionalliga Spaß haben.“

Am Samstag wird der TSV 1860 in Bodenmais sein neues Trikot vorstellen. Stefan Schneider und der Aufstiegsheld von 1991 und 1993, Roland Kneißl, enthüllen dann gemeinsam das Jersey. „Es ist ein wunderbares Trikot. Ein echter Monsterkracher“, verriet Schneider unserer Redaktion.

Nur eines ist sicher: Stefan Schneider am Mikro

Die Trikotpräsentation findet dann im Rahmen des Testspiels gegen den SV Heimstetten statt (wir übertragen im Live-Stream aus Bodenmais). Am 13. Juli startet der TSV 1860 dann in die neue Regionalliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim FC Memmingen. Den ersten Auftritt in München wird Schneider dann am 21. Juli gegen Wacker Burghausen haben. Unklar ist aber noch immer, wo die Löwen ihre Heimspiele austragen werden. Die Verhandlungen mit der Versicherung Allianz gestalten sich schwierig. Der Auszug aus der Fröttmaninger Arena könnte die Löwen drei Millionen Euro kosten - ein Betrag, den der Verein momentan wohl kaum stemmen kann.

Egal in welchem Stadion, immerhin eines ist sicher: Stefan Schneider wird am Stadionmikrofon stehen.