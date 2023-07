Holt Jacobacci einen Landsmann? Florenz-Angreifer Gori im Visier der Löwen

Von: Uli Kellner

Wird er Jacobaccis Nummer 9: Gabriele Gori vom AC Florenz. © Imago / Valentina Giannettoni

Die Löwen und ihr mühsames Kaderpuzzle. Leroy Kwadwo kommt als Abwehr-Backup, für vorne wird weiterhin ein Reißer gesucht. Im Visier: Gabriele Gori aus Florenz.

Noch acht Tage bis zum Start - und die Löwen fahnden im Hintergrund weiter nach einer großen Lösung für den Angriff. Nachdem der deutsche Markt als abgegrast gilt, schaut sich der Trainer inzwischen in seiner Heimat um. Zunächst rankten sich Wechselgerüchte um den Wahlschweizer Florian Kamberi, einen Sturm-Wandervogel mit albanischen Wurzeln (28, Huddersfield Town war sein zehnter Verein). Nun hat sich Maurizio Jacobacci auch im Land seiner Vorfahren umgesehen, in Italien. Unsere Redaktion kennt den Stürmer, den Jacobacci gerne nach München lotsen würde: Gabriele Gori (24) vom AC Florenz, zuletzt sechsmal (!) ausgeliehen an diverse Clubs, zumeist aus der Serie B.

Jacobaccis Landsmann schoss 14 Tore bei 94 Einsätzen in der Serie B

Für Reggina, Cosenza, Vicenza, Livorno und Foggia erzielte Gori 14 Treffer bei 94 Einsätzen (plus sieben Assists). Der 24-Jährige, seit 2018 bei der Fiorentina unter Vertrag, gilt als klassischer Neuner, wie ihn Jacobacci sucht. Er kann aber auch links spielen und hat schon in jungen Jahren bewiesen, dass er was drauf hat. Ab der U 15 lief er für Italiens Juniorenteams auf, auch bei der U 20-WM 2019, die die Auswahl um Gori auf Platz vier beendete.

Können sich die Löwen Goris Gehalt leisten?

Der Haken beim von 1860 angestrebten Leihgeschäft ist natürlich die Frage der Finanzierbarkeit. Goris Vertrag läuft bis 2024, wobei beide Seiten eine Verlängerungsoption besitzen. Außerdem spielt Florenz in der Serie A und müsste wohl bereit sein, einen Teil des Gori-Gehalts weiter zu übernehmen. Sein aktueller Marktwert laut dem Portal Transfermarkt.de: 550.000 Euro.