Gorenzel forciert Gespräche mit Marco Kurz - Post von Anthony Power gibt Rätsel auf

Von: Uli Kellner

Gut vorbereitet: Günther Gorenzel vor seinem Auftritt in der 1860-Pressekonferenz vor dem Meppen-Spiel. © Imago / Ulrich Wagner

Auch in Meppen springt Günther Gorenzel an der Seitenlinie ein, doch wer blockiert eigentlich die Trainerfindung? Der Sportchef deutet an: An ihm liegt‘s nicht.

Ein Mini-Spalier fand sich ein, um den 1860-Tross am Freitag mit besten Wünschen Richtung Meppen zu verabschieden: Vizepräsident Hans Sitzberger, der Neurentner – und die treue Anhängerin Moni, die jedem Spieler persönlich „toi, toi, toi“ wünschte. Der knappe Kommentar von Günther Gorenzel lässt darauf schließen, dass die Löwen den Last-Minute-Schock von Oldenburg (2:2 nach 2:0) überwunden haben: „Ein Spiel dauert 93 Minuten“, scherzte der Übergangstrainer, der bis auf den gesperrten Phillipp Steinhart alle Stammspieler an Bord hat.

In Meppen bis auf den gelbgesperrten Steinhart alle an Bord

Eine Frage, die nicht nur die Moni derzeit umtreibt: Warum muss der Sportchef eigentlich auch am Samstag an der Seitenlinie aushelfen? Zwei Theorien kursieren dazu. Die eine: Gorenzel findet keinen neuen Trainer, auf den sich alle einigen können. Einige Kandidaten haben bereits abgesagt (Friedhelm Funkel, Thorsten Fink). Aktuell soll er Gespräche mit Ex-Löwen-Trainer Marco Kurz forcieren. Die zweite Theorie: Es fehlt das Geld, um überhaupt einen Nachfolger für den freigestellten Michael Köllner zu verpflichten.

Ich kann erst auf ,Enter’ drücken und den berühmten Anruf starten, wenn ich die wirtschaftliche Freigabe bekomme . . .

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag fielen Sätze, die so zu verstehen sind, dass er, Gorenzel, seine Hausaufgaben gemacht habe. „Wir haben in der Geschäftsführung wirtschaftlich sowie sportlich Lösungen vorbereitet“, sagte der Österreicher: „Jetzt gilt es, das Thema in der Abstimmung mit den beiden Gesellschaftern zu lösen.“ Plakativ ausgedrückt: „Ich kann erst auf ,Enter’ drücken und den berühmten Anruf starten, wenn ich die wirtschaftliche Freigabe bekomme . . .“

Stellt sich die Frage: Wer muss die erteilen und woran liegt es, dass sie nicht längst erteilt ist, wenn Gorenzel so gut vorbereitet ist, wie er es darstellt? Für den Sportchef scheint der Fall klar: Nicht er ist der Verzögerer, sondern wahlweise die HAM-Seite um Hasan Ismaik, die teure Lösungen ermöglichen könnte – oder die e.V.-Seite, die auch in der Lage wäre, eine für den Verein wichtige Entscheidung durchzudrücken (mittels 50+1). „Wir haben von Anfang an kommuniziert, dass die sportliche Entscheidung auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten getroffen wird“, formulierte Gorenzel vorsichtig: „Ich habe es sportlich vorbereitet, mein Kollege (Marc-Nicolai Pfeifer) wirtschaftlich – nun stehen wir im Austausch mit den Gesellschaftern.“

Übersetzt: Macht endlich! Zum Wohle des Vereins, der nicht nur Siege braucht, um im Aufstiegskampf dranzubleiben, sondern auch einen hauptberuflichen Trainer, um die Mannschaft fußballerisch und mental für die ausstehenden 16 Spiele (Meppen schon abgezogen) zu rüsten.

Unsere Redaktion weiß: Eine für Donnerstagabend geplante Sitzung des Aufsichtsrats wurde um eine Woche verschoben. Sollte geplant sein, in diesem Gremium über den neuen Trainer zu beraten, dürfte es sogar eng werden mit dem Heimspiel am Faschingssonntag gegen Verl. Oder stimmt es am Ende gar nicht, dass der Ball bei den Gesellschaftern liegt?

Mach einfach deine Arbeit und hör auf zu lügen und Ausreden zu erfinden.

Rätsel gibt ein Instagram-Post von Anthony Power auf, abgesetzt am Donnerstagabend. „Just do your job and stop telling lies and making excuses“, schreibt der Statthalter des Investors (a.power60), mutmaßlich an die Adresse von Gorenzel gerichtet. Auf Deutsch: „Mach einfach deine Arbeit und hör auf zu lügen und Ausreden zu erfinden.“ Zu seinem Post stellte Power ein Zitat des US-Wissenschaftlers Willis Whitnew. Der hatte es vor 100 Jahren so ausgedrückt: „Manche Männer haben Tausende von Gründen, warum sie nicht tun können, was sie wollen – wenn alles, was sie brauchen, ein Grund ist, warum sie es können.“