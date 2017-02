Ticker: Pereira erwartet enges Spiel gegen hochmotiviertes Lotte

München - Am Mittwoch spielt der TSV 1860 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Drittligist Sportfreunde Lotte und muss somit die ungeliebte Favoritenrolle einnehmen. Wie schätzt Trainer Vitor Pereira die Lage ein? Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen.

Einen Tag vor dem Achtelfinale des DFB-Pokals stellt sich TSV-Coach Vitor Pereira ab 12 Uhr den Fragen der Medienvertreter. Als Zweitliga-Verein geht der TSV als Favorit in die Partie gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte.

Lotte gilt als Pokal-Schreck und hat im diesjährigen DFB-Pokal mit Werder Bremen und Bayer Leverkusen bereits zwei Erstligisten besiegt.

Pereira erwartet ein enges Spiel. Lotte ist gut eingestellt und kommt als Heimmannschaft wohl zunächst besser mit den schlechten Platzverhältnissen zurecht.

Stefan Aigner sei fit und habe die Chance im Kader und auf dem Feld zu stehen. Eine Einsatz-Garantie hat der 29-Jährige aber auch im DFB-Pokal nicht.

Einen festen Nachfolger für Stefan Aigner als Kapitän gibt es nicht. Jan Mauersberger und Daniel Adlung sind für Pereira mögliche Kandidaten für die Binde. Der Coach sieht kein Problem darin die Binde von Spiel zu Spiel neu zu vergeben.

Die PK im Ticker zum Nachlesen

+++ Das war die Pressekonferenz mit Vitor Pereira! Der TSV-Coach sprach in portugiesisch und ließ sich die Fragen und seine Antworten von einem Dolmetscher übersetzen.

+++ 1860 wird nach dem Spiel in Lotte übernachten und gegen Mittag des Folgetages zurück nach München kommen.

+++ Zur Kapitänsfrage: Stefan Aigner sei zu Pereira gekommen und habe darum gebeten nicht mehr Kapitän zu sein, weil er sich auf sich konzentrieren wolle. Mauersberger und Adlung sind mögliche Kandidaten für Pereira. Er sieht kein Problem darin wechselnde Kapitäne zu haben.

+++ Pereira wird sein Spielsystem nicht ändern. Er will sein Spiel durchsetzen und mit derselben Spiel-Idee auftreten, wie in der Liga, unabhängig von den Platzverhältnissen und vom Gegner.

+++ Nach Aussage von Pereira hat Lotte technisch starke Spieler, die auch auf dem schlechten Rasen sehr gut zurecht kommen.

+++ Der Rasen in Lotte ist sehr schlecht und immer wieder Thema der PK.

+++ Zum aktuellen Stand und Umbau bei 60: Ein Umbruch war nötig bei 1860, deshalb sei Pereira geholt worden. Qualität sei eine Folge von Arbeit, die er jetzt leisten müsse. Noch sei 1860 keine große Mannschaft. Die Mannschaft habe eine große Qualität, aber es brauche Zeit, um zu arbeiten und das Team noch besser zu machen.

+++ Auch 1860 ist für Pereira noch keine Top-Mannschaft - Lotte ist gut eingestellt. Man wird den Unterschied kaum merken - es werden zwei gute Mannschaften aufeinandertreffen. Am Ende müsse 60 das Bessere Team sein.

+++ 1860 hat mit Frank Boya einen Afrika-Cup-Teilnehmer in seinen Reihen: Er sei ein junger Spieler und ein sehr guter Spieler für die Zukunft. Aber man könne von ihm nicht erwarten, dass er sofort den Unterschied mache.

+++ Für einen Sieg gibt es 1,2 Millionen Euro als Prämie: Für Pereira steht „Geld an zweiter Stelle“. Im Fokus steht für ihn das Sportliche.

+++ Zum DFB-Pokal an sich: Pereira hat Erfahrung in Pokalspielen: Normalerweise sind Gegner aus unteren Ligen extrem motiviert. Er erwartet ein ausgeglichenes Spiel, auch da er noch dabei sei sein Spielsystem bei den Löwen einzuführen.

+++ Auch Stefan Aigner ist verfügbar. Er habe wie alle anderen gut trainiert. Ein Startelf-Einsatz ist ihm aber nicht sicher. Wörtlich sagte Pereira: „Er kann zum Einsatz kommen.“ Aigner war im Spiel gegen Bielefeld zuletzt überraschend nicht im Kader des TSV.

+++ Pereira zu den angeschlagenen 60-Profis: „Wir haben alle zur Verfügung, außer Florian Neuhaus.“

+++ Pereira über Sportfreunde Lotte: Der Gegner ist sehr gut auf die heimischen Platzverhältnisse eingestellt. Pereira zeigt sich überrascht von der Klasse der Spieler von Lotte.

+++ In Kürze geht es los mit der Pressekonferenz. Wir sind gespannt was Vitor Pereira vor dem DFB-Achtenfinal-Spiel gegen Sportfreunde Lotte zu sagen hat.

Vorbericht

Das Viertelfinale des DFB-Pokals dürften alle Löwen-Fans noch bestens in Erinnerung haben. In der Saison 2007/2008 kam es dort zum letzten echten Derby mit dem FC Bayern. Dieses Los wäre wieder möglich. Dafür müssen die Blauen aber erst einmal im Achtelfinale bestehen (und auch die Roten siegen). Am Mittwoch muss das Team von Trainer Vitor Pereira gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte ran. Anstoß im Frimo Stadion ist um 18.30 Uhr.

Der TSV geht als Favorit in die Partie, schließlich ist der 14. der 2. Liga zu Gast beim siebten der 3. Liga. Doch Sportfreunde Lotte hat sich einen Ruf als Pokal-Schreck erarbeitet und bereits zwei Bundesliga-Teams besiegt. In der ersten Runde des DFB-Pokals verlor zunächst Werder Bremen in Lotte mit 1:2 nach 90 Minuten. In der zweiten Runde empfingen die Westfalen dann Bayer Leverkusen. Nach 90 Minuten hieß es 2:2. Lotte siegte letztlich mit 4:3 im Elfmeterschießen und zog so ins Achtelfinale ein. Nach den Erfolgen gegen die Bundesliga-Clubs sagte Lotte-Trainer Ismail Atalan gegenüber der dpa: „Was wir hier erschaffen haben - dieser Zusammenhalt, dieser Glaube aneinander in der Kabine - das ist nicht alltäglich. Wir haben diese Mentalität, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Wir haben nur eine Chance über das Team.“ Nach der Auslosung für das Achtelfinale zeigte Atalan dann auch, dass er keine Angst vor 1860 hat: „Wer gegen Leverkusen gewinnen kann, der kann auch gegen 1860 gewinnen.“

Für die Löwen ist die Situation eher undankbar: Einerseits hat man einen starken Gegner vor sich, der nach den Erfolgen in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals mit breiter Brust auftreten kann, zumal Lotte nichts zu verlieren hat. Andererseits geht der TSV auswärts als Favorit in die Partie. Münchens große Liebe besiegte den Liga-Konkurrenten aus Karlsruhe in der ersten Runde des DFB-Pokals nur knapp. Und auch gegen die Würzburger Kickers gewannen die Löwen hauchdünn mit 4:3 im Elfmeterschießen. Ein Sieg gegen Lotte ist für die Löwen fast schon Pflicht. Ein zusätzlicher Anreiz ist die Viertelfinal-Prämie: Für einen Sieg gegen Lotte würden die Löwen 1,2 Millionen Euro kassieren. Gerade nach den Neuzugängen in der Winterpause ist das Geld, das man gut gebrauchen kann.

Anstoß im Achtelfinale des DFB-Pokal-Spiels Sportfreunde Lotte gegen TSV 1860 München ist am Mittwoch um 18.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker über die Begegnung.

