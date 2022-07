TSV 1860: Vorverkauf für DFB-Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund startet

Von: Korbinian Kothny

Der TSV 1860 München trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Die Löwen haben bekannt gegeben, wie die Ticketvergabe läuft.

München - Es geht Schlag auf Schlag beim TSV 1860 München. Nach dem Trainingslager der Löwen in Windischgarsten hat Michael Köllner noch etwa zwei Wochen Zeit, seine Mannschaft auf den Liga-Auftakt am 23. Juli gegen Dynamo Dresden vorzubereiten.

Und nicht mal eine Woche später steht schon das nächste Saisonhighlight an. Am Freitag, dem 29. Juli empfangen die Löwen in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund. Wer auf Giesings Höhen live dabei sein will, muss jetzt schnell sein.

TSV 1860: Ticketverkauf für Mitglieder am 22. Juli

Wie der TSV 1860 auf seiner Website bekannt gab, startet der Ticketvorverkauf für Dauerkarten-Inhaber am Donnerstag, dem 7. Juli. Alle 11.860 Besitzer einer Dauerkarte haben die Chance live dabei zu sein, müssen aber dabei Folgendes beachten: Die Plastik-Dauerkarte hat keine Gültigkeit. Daher bekommen alle Besitzer eine E-Mail mit einer Ticket-Reservierung über die Anzahl der erworbenen Dauerkarten für die kommende Saison. Die Tickets müssen dann in der Phase zwischen Donnerstag, dem 7. Juli 2022 um 12 Uhr und Donnerstag, dem 14. Juli 2022 um 18 Uhr online unter www.tsv1860-ticketing.de gebucht und bezahlt werden.

Die restlichen Tickets gehen an die Mitglieder der Löwen. Ab voraussichtlich Freitag, dem 22. Juli haben Mitglieder die Chance, Karten aus dem geringen Restkontingent zu erwerben. Nähere Informationen gibt es laut den Löwen „rechtzeitig vor dem Verkaufsstart“. Mehr als zwei Tickets sind für Mitglieder allerdings nicht zu bekommen.

TSV 1860: Wer keine Dauerkarte besitzt oder Mitglied ist, schaut in die Röhre

Damit steht auch fest, dass alle Löwen-Fans, die keine Dauerkarte besitzen oder Mitglied sind, keine Chance haben, den Pokalkracher gegen die Nummer zwei Deutschlands im Grünwalder Stadion zu verfolgen. Kleiner Trost: Das Spiel wird live im ZDF übertragen.

Weiter informieren die Löwen, dass der Einlass zwei Stunden vor Spielbeginn (20.45 Uhr) startet und alkoholisierte Fans keinen Zutritt erhalten. (kk)