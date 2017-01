Tor, Abwehr, Angriff: So schlugen sich die Löwen im Testspiel

Troia - Mit einem torlosen Remis trennten sich 1860 am Mittwoch vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Setúbal. Doch wer hat bei den Löwen momentan eigentlich die Nase vorn? Eine Bestandsaufnahme.

Defensiv gefällig, nach vorne nicht wirklich gefährlich – so ließ sich das 0:0 des TSV 1860 im Testmatch gegen den portugiesischen Erstliga-Zehnten Vitoria Setúbal am Mittwoch zusammenfassen. Löwen-Trainer Vitor Pereira, der sein Team erneut im 3-4-3-System aufgereiht hatte, äußerte zwar Verständnis dafür, dass die Spieler nach zwei Wochen Trainingslager Ermüdungserscheinungen zeigten, in seiner Analyse war der Coach trotzdem erfrischend undiplomatisch.

„Wir müssen unser Angriffsspiel verbessern“, sagte er. „Ich habe einige technische Details vermisst in Eins-gegen-Eins-Situationen. Wenn wir um andere Ziele kämpfen wollen, dann brauchen wir mehr Qualität.“ Eine Bestandsaufnahme:

Tor: Ortega oder Zimmermann heißt die Frage. Gegen Setúbal durfte der Ex-Heidenheimer 90 Minuten lang zwischen die Pfosten – und lieferte eine überzeugende Partie. Im Zusammenspiel mit der Dreierkette verrutschte ihm kein Pass. In der ersten Halbzeit konnte Zimmermann sogar einen (mäßig platzierten) Foulelfmeter parieren. Pereira will die Entscheidung erst kurz vor dem Fürth-Spiel bekannt geben. „Ich kann meine Meinung jeden Tag ändern. Es ist noch gar nichts klar“, sagte er zur möglichen Startelf.

Abwehr: Felix Uduokhai und Sebastian Boenisch haben gute Karten, Jan Mauersberger muss nach den Eindrücken von Mittwoch zittern. Pereira zog dem Vizekapitän Kai Bülow als zentrales Glied der Dreierkette vor. Der Relegationsheld verschuldete zwar den Elfmeter, vorausgegangen war allerdings ein verunglückter Kopfball von Boenisch. Man darf gespannt sein, wen Pereira beim Test am Donnerstag gegen Zweitligist CD Cova da ­Piedade (bei uns im Live-Ticker) aufstellen wird.

Mittelfeld: Links hat Maxi Wittek die Nase vorn, die Doppel-Sechs bildeten am Mittwoch Romuald Lacazette und Florian Neuhaus. Routinier Michael Liendl wurde nicht einmal eingewechselt. Auf rechts heißt das Duell aktuell Marnon Busch gegen Filip Stojkovic. Speziell die Bremer Leihgabe, die am Mittwoch in der Startelf stand, blüht im neuen System auf.

Angriff: Es wäre eine Überraschung, sollte Pereira die Dreierreihe Aycicek-Olic-Aigner sprengen. Auch wenn am Mittwoch nicht viel zusammenlief, ist die Konkurrenz mit Daylon Claasen, Lucas Ribamar (beide eingewechselt) und Karim Matmour (nicht berücksichtigt) aktuell nicht stark genug, um ernsthafte Ansprüche anzumelden. Hier würde ein Zugang in jedem Fall Sinn ergeben.

Auf Kompromisse hat Pereira keine Lust. „Ich werde über alle Spieler entscheiden, die neu dazukommen“, stellte er am Mittwoch unmissverständlich fest. „Und wenn ich mich für einen Spieler entscheide, dann bringt uns der auch weiter.“ Klingt nicht danach, als ob sich der Mann von externen Fachkräften zu irgendwelchen Experimenten à la Ribamar überreden ließe. Rein sportlich betrachtet sicher keine schlechte Nachricht. Ob’s dem inneren Frieden dient, steht auf einem anderen Blatt.