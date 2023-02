Löwen-Chaos immer undurchsichtiger – Gesellschafter forcieren wohl Interimslösung

Von: Korbinian Kothny

Günther Gorenzel (li.) und Anthony Power (re.) sind nicht immer einer Meinung. © Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Die Gesellschafter des TSV 1860 sind sich uneinig. Trotzdem müssen sich beide Parteien auf einen neuen Trainer einigen. Wird es am Ende eine Interimslösung?

München – Achim Beierlorzer, Marco Antwerpen, Jos Luhukay, … . Die Liste der beim TSV 1860 gehandelten Nachfolger für Michael Köllner ließe sich mittlerweile schier unendlich lang weiterführen. Nur eines haben alle Kandidaten dabei gemeinsam: Auch an Tag 24 wurde noch keiner von ihnen offiziell an der Grünwalder Straße als Cheftrainer vorgestellt.

Dabei schien die Verpflichtung von Achim Beierlorzer so gut wie fix zu sein. Nach der Aufsichtsratssitzung am 16. Februar hatten sich die Löwen-Granden eigentlich auf den erfahrenen Ex-Bundesliga-Trainer als Wunschlösung festgelegt. Nur getan hat sich seitdem: nichts.

TSV 1860 mit Gorenzel als Cheftrainer in Halle

So wird Interimstrainer und Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel auch im vierten Spiel seit der Köllner-Entlassung die Löwen am Freitagabend in Halle (wir berichten im Liveticker) betreuen. Immerhin verkündete der Österreicher am Mittwoch bei der Spieltags-PK, dass „ihm die finalen Kriterien seit zwei Stunden bekannt sind.“

Warum sich die Löwen aber bereits letzte Woche auf Beierlorzer festlegten, bevor überhaupt die finanziellen Rahmenbedingungen bekannt waren, zeigt vor allem eins: Die Führung des TSV 1860 ist sich alles andere als einig.

TSV 1860 forciert wohl Interimslösung

Diese Vermutung legt auch ein Bericht des Kickers nahe. Das Fachmagazin schreibt, dass die Ismaik-Seite von der Entlassung Köllners kalt erwischt wurde und seitdem weitere finanzielle Mittel verweigert. Gorenzel und Co. hätten wohl gehofft, dass der Jordanier diese zur Verfügung stellen würde.

Danach sieht es aber auch nach mittlerweile mehr als drei Wochen nicht aus. Deswegen sollen sich die Gesellschafter darauf verständigt haben, dass es sich beim neuen Trainer „um eine Übergangslösung handeln soll und nicht um ein weiteres Langzeitprojekt.“

Der Kreis der möglichen Köllner-Nachfolger wird dadurch deutlich kleiner. Die meisten der gehandelten Personen, wie Achim Beierlorzer, würden sich wohl nur bei einer längerfristigen Anstellung für den Job an der Grünwalder Straße bereit erklären.

TSV 1860: Baum und Reisinger rücken in den Fokus

In den Fokus rückt dadurch immer mehr eine interne Lösung. Dass Gorenzel bereits über die Option, Co-Trainer Stefan Reisinger als Chef zu installieren, nachdachte, bestätigte der Österreicher indirekt am Mittwoch. Mittlerweile ist auch klar, dass Reisinger rechtlich den Cheftrainerposten bei den Löwen übernehmen dürfte.

Eine weitere, nach wie vor denkbare Option ist Manuel Baum. Der Ex-Schalke- und Augsburg-Trainer betonte erst kürzlich: „Wenn Sechzig sagt, ich soll helfen, bin ich natürlich bereit dafür.“ Ob die Liebe auch so weit geht, „nur“ als Feuerwehrmann einspringen zu dürfen?