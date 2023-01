Raphael Holzhauser: Löwen wollen den Routinier aus dem belgischem Leuven

Von: Uli Kellner

Robuster Typ: Der 1,93 m große Raphael Holzhauser bei einem Zweikampf in der belgischen Liga. © Imago

Raphael Holzhauser, 29, lief zweimal für Österreich auf, spielte erstklassig in vier Ländern - und soll nun das Aufstiegsprojekt des TSV 1860 neu beleben.

Der Sportchef war mit an Bord – und vermutlich hatte er seine Hauptarbeit bis zum Neustart der 3. Liga am 14. Januar bereits erledigt. Günther Gorenzel flog mit dem 1860-Tross nach Belek, wo er schon in Kürze ein Transferversprechen einlösen könnte. Ein Landsmann des Österreichers steht ganz oben auf der Wunschliste der Löwen: Raphael Holzhauser, 29, der frühere Bundesligaprofi (Stuttgart, Augsburg). Zwei A-Länderspiele für Österreich, erstligaerprobt in vier Ländern, aktuell beim Tabellenachten der belgischen Meisterschaft unter Vertrag, bei OH Leuven.

Sein Vertrag bei OH Leuven läuft noch bis 2024

Dass ein internationaler Klassemann im Anflug ist, stand seit Dienstagmittag fest (wir berichteten). Bild.de war das erste Medium, das den vermutlich richtigen Namen öffentlich machte. Das Problem: Holzhausers aktueller Vertrag in Belgien läuft noch eineinhalb Jahre (bis 30. Juni 2024). Der zentrale Mittelfeldspieler müsste herausgekauft werden – oder Leuven einem Leihgeschäft zustimmen. Nach Informationen unserer Zeitung haben die Gremien der Löwen 300 000 Euro für Michael Köllners Wunschspieler bewilligt. Leihgebühr, Gehalt, Beraterkosten – für einen Drittligisten wäre der Transfer eine große Nummer. Aber zugleich eine Ansage.

Handelt Gorenzel ein Leihgeschäft aus?

Erstaunlich vor allem: Holzhauser ist kein Profi, dessen Karriere in eine Sackgasse geraten ist, der aus diesem Grunde eine Luftveränderung anstrebt. Den Spieldaten nach ist das Gegenteil der Fall: Von 18 möglichen Punktspielen bestritt er 13 in dieser Saison (ein Tor, drei Assists). Noch besser lief es für ihn zwei Spielzeiten zuvor, als ihm für Beerschot VA, einen anderen Club der belgischen Eliteliga, 16 Treffer und 16 Assists gelangen. Bemerkenswert zudem: Obwohl Holzhauser sogar den Sturmhünen Fynn Lakenmacher um fünf Zentimeter überragend würde (1,93 m), gilt er als überaus beweglich, zudem als Experte für ruhende Bälle. Auch das ein Bereich, in dem das aktuelle 1860-Team nicht ausreichend schlagkräftig aufgestellt ist.

Stuttgart, Augsburg, Wien, Zürich, Belgien - Holzhauser ist viel herumgekommen

Mit einem Wechsel zu 1860 würde sich für den Österreicher der Kreis schließen. Fünf Jahre lief er für den VfB Stuttgart auf, eine Saison für den FCA – danach arbeite er sich über seine Heimat (Austria Wien) und die Schweiz (Grasshopper Zürich) nach Belgien vor. Um bald wieder in Deutschland zu spielen?



Übersetzt heißt Leuven, wo er aktuell wohnt, übrigens Löwen. Jetzt muss Gorenzel den Löwen aus Leuven nur noch dingfest machen.