Immaterielles Kulturgut: Schützenswerte Löwen

Von: Uli Kellner

Teilen

Strahlende Marke: Das Logo des TSV 1860 leuchtet sogar im Giesinger Winter und darüber hinaus. © Imago

Kommentar: Was hat der TSV 1860 mit dem Brauhandwerk zu tun? Viel, findet Sportredakteur Uli Kellner, der in den Giesinger Löwen ein wertvolles Kulturgut sieht.

Eingefleischte Löwen haben es schon immer gewusst: Ihr TSV 1860 ist kein gewöhnlicher Verein, sondern wahlweise „Münchens große Liebe“ (Fanartikel-Slogan), „der geilste Club der Welt“ (Ultra-Gesang) – oder ganz einfach: eine Ansammlung liebenswerter Menschen, die die ebenso liebenswerte Eigenschaft besitzen, äußerst genügsam zu sein. Seit nunmehr 56 Jahren wird die einzige, jemals errungene Meisterschaft gefeiert, ein baufälliges, nicht mal eigenes Stadion wird kultisch verehrt, und wenn die in der 3. Liga kickenden Profis wieder mal knapp den Aufstieg verpassen: Ja, mei! Feiert man eben Platz vier, auf dem Dach eines Gaststätten-Flachbaus, mit Flaschenbier und Fans in der Kurve, wo auch immer. „Einmal Löwe, immer Löwe!“ Ja, es ist schon was dran am ungeschriebenen Paragraf 1 der Vereinssatzung.



Liebenswerte Menschen mit einer ebenso liebenswerten Eigenschaft...

Vor diesem Hintergrund dürften die 24 000 Mitglieder kaum gestaunt haben, als kurz vor Weihnachten bekannt wurde, dass der stolze TSV soeben in den Stand eines Immateriellen Kulturerbes der UNESCO gehoben wurde. Die Löwen ein so schützenswertes Kulturgut wie das deutsche Brauhandwerk und das Brotbacken? Wer den Weihnachtsbrief des Präsidiums nur flüchtig gelesen hat, konnte diesen Eindruck gewinnen. Wörtlich steht zwar drin, dass es die „gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur“ in die Liste geschafft hat, aber wer würde die besser verkörpern als der quicklebendige TSV München von 1860, der schon so vieles überstanden hat, sogar den Notverkauf der halben Fußball-KGaA. Das Präsidium um Robert Reisinger schreibt: „Die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes ist eine Auszeichnung für uns alle. Viele Menschen in den Abteilungen und unter unseren Förderinnen und Förderern packen tagtäglich und ganz selbstverständlich bei den Löwen mit an. Sie sind keine Internet-Maulhelden, sondern weben als Mitglieder im realen Leben uneigennützig am grün-goldenen und weiß-blauen Netz, das unseren Verein verbindet und zusammenhält.“

Die Löwen können feiern, auch wenn’s nichts zu feiern gibt

Wer je eine Mitgliederversammlung in einem Bierkeller (früher) oder der stockfinsteren Zenith-Halle (Neuzeit) erlebt hat, wird das bestätigen. Man streitet mit Inbrunst – und hockt dann doch wieder nebeneinander in der Stehhalle, Bier in der Hand, Schal um den Hals – die legendäre „Kamerrrradschaft“ besingend, wie es die Vereinshymne vorgibt. Brasilien hat den Capoeira, die Elfenbeinküste den Zaouli-Tanz, die Löwen können feiern, auch wenn’s meistens nichts zu feiern gibt. So geht immaterielle Kultur made in Giesing. Schützenswert allemal – aber sowieso niemals totzukriegen.