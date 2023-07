Etat erneut erhöht: TSV 1860 holt Sulejmani – erst der Anfang?

Von: Uli Kellner

Teilen

Valmir Sulejmani läuft in der kommenden Saison für den TSV 1860 auf. © IMAGO/Meyer Jürgen

Der TSV 1860 verpflichtet Stürmer Valmir Sulejmani. Möglich macht dies die Erhöhung des Sportetats. Weitere Transfers sollen folgen.

München – Es war ein auf den ersten Blick stattlicher Kader, der beim Fanfest am Sonntag fürs Mannschaftsfoto posierte – und später auch noch für den vorfreudig jubelnden Löwen-Anhang. 22 Profis betraten nach kurzen Anmoderationen von Stadionsprecher Sebastian Schäch die Bühne, grob geordnet nach Rückennummern und Positionen – wobei die Abteilungen Mittelfeld und Angriff auf kreative Weise vermengt wurden.

Ein cleverer Kunstgriff, denn so fiel nicht so auf, wo es noch klemmt bei den neuen Löwen – ganz vorne nämlich. Nur Wechselkandidat Fynn Lakenmacher vertrat auf der Fanfestbühne die Gilde der Torjäger. Frei nach Loriot: Früher war mehr Attacke.

TSV 1860: Etaterhöhung ermöglicht neue Transfers

Das jedoch ändert sich jetzt. Bis zu drei Offensivkräfte wollen die Löwen noch holen. Den Anfang machte am Montag der erwartete Transfer von Valmir Sulejmani (27). Der in Großburgwedel geborene Kosovare stand zuletzt beim FC Ingolstadt auf der Payroll, Michael Köllner hat offenbar keine Verwendung mehr für ihn. Sulejmanis Leistungsbilanz beim FCI: vier Tore bei 30 Einsätzen, die Hälfte noch zu Zweitligazeiten. Eine ähnliche Quote hatte er zuvor in Hannover: sechs Torbeteiligungen (3/3) bei 47 Einsätzen. Bessere Zeiten erlebte Sulejmani vor Corona in Mannheim, als er mit 18 Treffern und zwölf Vorlagen ein Aufstiegsgarant war.

Möglich wird das Nachrüsten der Offensive durch eine weitere Erhöhung des Sportetats, über die zuerst die Bild berichtete. Das Budget für den Drittligakader war kurz vor dem Trainingslager in Windischgarsten von 4,5 auf 5 Millionen Euro angehoben worden. Nun, in einem zweiten Schritt, gab es die nächsten 500 000 Euro obendrauf. „Wir versuchen im Aufsichtsrat alles möglich zu machen, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt“, hatte Saki Stimoniaris, der Vorsitzende dieses Gremiums, bereits Ende Juni angedeutet. Verbunden mit dem Hinweis, dass der Sportetat auch vorige Saison nicht auf Anhieb bei sechs Millionen Euro gelegen habe.

TSV 1860: Jugendspieler Winkler erhält Profivertrag

„Ich bin stolz, die weiß-blauen Farben tragen zu dürfen“, lässt sich Sulejmani in der Pressemitteilung zitiere. Bei den Löwen wird der ehemalige Nationalspieler des Kosovo mit der Nummer 22 auflaufen. Die bedeutungsschwere 9 ist weiterhin frei, aber wohl nicht mehr lange.

Weitere Offensivkräfte werden folgen. Parallel dazu denken die Löwen aber auch an das Tafelsilber aus dem NLZ. Die erste Pressemeldung am Montag betraf ein weiteres Talent, das mit einem Profivertrag ausgestattet wurde: Innenverteidiger Daniel Winkler (20). Dass er nicht auf die Fanfestbühne durfte, ist kein Versehen – spielen soll Winkler vorerst weiter für die U 21. (ulk)